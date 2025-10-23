"Piojo" Herrera espía a sus rivales hondureños de la eliminatoria mundialista en el Alajuelense vs Olimpia

El enfrentamiento entre los dos clubes gigantes de Centroamérica tuvo en la cancha al entrenador mexicano Miguel "Piojo" Herrera , quien comanda a la selección costarricense.

Alajuelense y Olimpia se enfrentaron en el estadio Alejandro Morera Soto en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, pero tuvo un invitado especial en las gradas.

"Piojo" Herrera fue captado por la transmisión de la TV durante el desarrollo del primer pulso buscando la gran final de la Copa Centroamericana 2025 en suelo tico.

Miguel "Piojo" Herrera estuvo atento a las acciones, dando seguimiento a las actuaciones de los seleccionados ticos de los Manudos entre los cuales se encuentran Alexis Gamboa, Celso Borges, Joel Campbell, Kenyel Michel entre otros.

Pero, en la cancha y como rivales del Alajuelense se encontraban disputando el encuentro los seleccionados catrachos Yustin Arboleda, Jorge Álvarez, Jorge Benguché, Edrick Menjívar y José Mario Pinto.

Se resalta esta situación debido que Costa Rica y Honduras se enfrentarán el próximo 18 de noviembre en el estadio Nacional de la ciudad de San José por la sexta y última jornada de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. Y antes, se miden a Haití en Curazao.