"Piojo" Herrera espía a sus rivales hondureños de la eliminatoria mundialista en el Alajuelense vs Olimpia

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/que-necesita-olimpia-alajuelense-avanzar-final-copa-centroamericana-juego-vuelta-honduras-DE27891882" target="_blank">Alajuelense y Olimpia</a> </b>se enfrentaron en el estadio <b>Alejandro Morera Soto </b>en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, pero tuvo un invitado especial en las gradas.El enfrentamiento entre los dos clubes gigantes de Centroamérica tuvo en la cancha al entrenador mexicano <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/video-piojo-herrera-costa-rica-futbolista-honduras-mundial-eliminatoria-dolmo-flores-EG27658693" target="_blank">Miguel "Piojo" Herrera</a></b>, quien comanda a la selección costarricense.