La More confiesa si es verdad que quiere comprar a Victoria y quiénes lo están asesorando: "Déjennos hacer las cosas"

<b>También recuerdo una final del Victoria, donde salió ahí con la bandera</b><br /><br />"Mi equipo, el que yo apoyo en la Liga Nacional, a mí me gusta el Victoria. Y me metí ahí, loco, una locura también. Yo me recuerdo que estaba en las gradas y nos metimos ahí en traje de baño porque estamos en la costa, estamos en La Ceiba. Aquí es full traje de baño, sol, playa y arena". <b>Ahora se habla mucho de que vas a adquirir al equipo</b><br /><br />"Sí, nosotros estamos en eso. Después del partido nos vamos a reunir para ver los números y todas esas cosas. Ahorita estamos tratando de salir primero con este compromiso para luego hablar de eso". <b>¿Cuánto más o menos es la cifra? Tal vez no me vas a decir los números reales, pero un aproximado de lo que se está negociando</b><br /><br />"Eso no lo hemos hablado, solo sé que hay una deuda pendiente. Ahí entonces vamos a ver cómo lo vamos a negociar. Lo de las cifras lo vamos a saber porque ni yo sé en cuánto anda una cifra de un equipo. Nos vamos a reunir después de que pase todo esto del partido para hablar ya de números. Pero sí sé que hay una deuda pendiente ahí, entonces vamos a ver cómo negociamos eso". <b>¿De dónde nace esa idea o ese sueño de poder adquirir al Victoria? Más allá de la deuda, porque eso es complicado.</b><br /><br />"Eso nace, una, porque somos ceibeños. Dos, porque yo pienso que tenemos la capacidad de levantar un equipo con nuestra gente que nos apoya en las redes sociales, la gente que nos sigue. Entonces queremos ponernos un reto diferente y creo que sí lo podemos lograr".<b>¿Has hablado con Lester, con Supremo?</b><br /><br />"Sí, él está muy emocionado con la idea también. Y como te digo, todo va a ver qué sucede luego que nos reunamos con los directivos, para ver qué es lo que va a pasar, hablar de números y todo eso".