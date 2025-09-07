¡A hacer batallas! Los tiktokers de Honduras fueron derrotados por solo dos goles ante Brasil; ¡Nos salvamos de la humillada!

La Selección de Tiktokers de Honduras viajó hasta São Paulo con todo el flow, pero volverá con una derrota que, dentro de todo, sabe a victoria moral dentro del grupo: Brasil ganó 2-0, pero los catrachos no fueron goleados gracias a un par de milagros y un muro llamado 'La More'. Desde el arranque, los creadores de contenido de ambos países dejaron claro que no iban a escatimar en drama. Caleb fue barrido sin compasión antes del primer minuto, y Honduras ya tenía su primer tiro libre cerca del área. Lástima que 'Raphiña hondureño' lo tiró directo a la barrera. ¡Tenía el apoyo, solo le faltó el talento!

El partido tenía de todo: entradas duras, lujos innecesarios, taquitos al borde del área y uno que otro susto. Supremo, como buen capitán, intentaba calmar las aguas, pero el ritmo brasileño comenzó a pesar. Juninho Manella, uno de los mejores de la 'Canarinha', marcó el primero tras un amague fino a Bryan La Playa y un remate que dejó a La More sin chances, los cariocas se pusieron en ventaja. Y cuando parecía que se venía la noche, Honduras se aferró al espíritu cinco estrellas. Davis Flow estrelló un remate clarísimo en el poste, Mr JC entró y fue amonestado en segundos, y Uyuyuy intentó un pase de taco que casi termina en gol del '9' de la H Tikokera. Locura pura de los catrachos en el Bruno José Daniel.



ASÍ SE VIVIÓ EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO DE TIKTOKERS DE HONDURAS Y BRASIL Sin embargo, un gol de ventaja no era suficiente para los brasileños. En el 68’, Pablo Mina sacó un zapatazo de tiro libre tras una falta medio dudosa, pero bueno, el juez sabrá porqué la pitó. El balón voló se fue a un lado de la barrera y explotó el arco de La More, quien tuvo una actuación memorable nuevamente. 2-0. Y ahí sí... nos enterraron.

Brasil siguió atacando, pero La More dijo 'ya no más'. Tapó una, dos, tres, y en el minuto 91 apareció Fancony salvando en la línea cuando parecía que los cariocas iban a celebrar el tercero, pero no, el integrante de Los Hijos de Morazán evitó la goleada.