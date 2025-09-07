¡A hacer batallas! Los tiktokers de Honduras fueron derrotados por solo dos goles ante Brasil; ¡Nos salvamos de la humillada!

El partido tenía de todo: entradas duras, lujos innecesarios, taquitos al borde del área y uno que otro susto. <b>Supremo</b>, como buen capitán, intentaba calmar las aguas, pero el ritmo brasileño comenzó a pesar. <b>Juninho Manella</b>, uno de los mejores de la 'Canarinha', marcó el primero tras un amague fino a <b>Bryan La Playa </b>y un remate que dejó a <b>La More </b>sin chances, los cariocas se pusieron en ventaja.Y cuando parecía que se venía la noche, <b>Honduras </b>se aferró al espíritu cinco estrellas. <b>Davis Flow </b>estrelló un remate clarísimo en el poste, <b>Mr JC </b>entró y fue amonestado en segundos, y <b>Uyuyuy </b>intentó un pase de taco que casi termina en gol del '9' de la H Tikokera. Locura pura de los catrachos en el Bruno José Daniel.<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/farandula/tiktokers-brasil-vs-honduras-en-vivo-canal-supremo-directo-transmision-resultado-IB27269331" target="_blank">ASÍ SE VIVIÓ EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO DE TIKTOKERS DE HONDURAS Y BRASIL</a></b>Sin embargo, un gol de ventaja no era suficiente para los brasileños. En el 68’, <b>Pablo Mina </b>sacó un zapatazo de tiro libre tras una falta medio dudosa, pero bueno, el juez sabrá porqué la pitó. El balón voló se fue a un lado de la barrera y explotó el arco de <b>La More</b>, quien tuvo una actuación memorable nuevamente. 2-0. Y ahí sí... nos enterraron.