¡Imposible para La More! Brasil anota golazo y lo celebra con la camiseta de Honduras en el amistoso entre tiktokers

La Bicolor comandada por el "Loco de la Selva" inició con ritmo los primeros 20 minutos, pero luego se tambaleó tras un espectacular gol anotado por parte del conjunto local en el minuto 22'.

¡Qué pedazo de gol! Los tiktokers de Honduras y Brasil se enfrentaron en encuentro amistoso disputado en tierras brasileñas en un juego para la historia y en el que un bonito trofeo estaba como premio principal.

La diana brasileña llegó a través de Juninho Manella, quien recibió solo en los linderos del área catracha y mandó a colocar la esférica en el costado inferior derecho de la portería de La More.

El gol fue inatajable para La More que a pesar de la estirada, la pelota terminó metiéndose en las redes. Pero lo más bonito de este tanto es que el futbolista lo celebró con la camiseta de Honduras en el banquillo brasileño.

Tras el tanto de Brasil, la molestia en el banquillo de Honduras no se hizo esperar a través de El Loco de la Selva. La Bicolor viene de vencer 2-1 a los tiktokers de El Salvador en amistoso que se disputó en el Estadio Morazán.