Farándula

Tiktoker revela que fue asaltado en el primer día en Brasil de manera inesperada: "Hay fotos peligrosas; pueda que salga mi..."

Integrante de la selección de tiktoker de Honduras cuenta en redes sociales que fue asaltada en el primer día en Brasil

2025-09-05

La Selección de Tiktokers de Honduras ya se encuentra concentrada en Sao Paulo (Brasil) afinando los últimos detalles de cara a su esperado duelo internacional ante los creadores de contenido de nada más y nada menos que Brasil.

El jueves pasado 4 de septiembre la selección que es liderada por Lester Cardona, más conocido como 'Supremo', llegaron en horas de la noche a la ciudad brasileña luego de hacer escala en Panamá.

Selección de tiktokers de Honduras se prepara para enfrentar a Brasil: los convocados, hora, cuándo y dónde será el partido

El partido se disputará este domingo 7 de septiembre a las 5:00 p.m. hora de Brasil (2 de la tarde en Honduras) en el Estadio Bruno José Daniel de Sao Paulo, según informó Supremo en sus redes sociales. Cabe mencionar que el encuentro será transmitido en el de "Podpah", que tiene casi 10 millones de suscriptores en YouTube.

FUERON ASALTADOS

Sin embargo, no todo fue alegría para los integrantes que viajaron a este país. Alejandra Rubio, quién está acompañando a los creadores de contenido en este viaje, contó en las redes sociales de Los Hijos de Morazán que fue asaltada en su primer noche.

Fancony empezó molestando a Alejandra y le preguntó ¿cómo había sucedido el asalto?. A lo que Rubio respondió: "Algo bueno no me ganó yo, pero si una robadinha. Esto pasó en la noche y ya nos habían dado la advertencia de que era peligroso, pero en la calle habían varios policías y mucha gente. Sin embargo, pasó una persona en bicicleta y me arrebató el celular de una manera sorprendente".

Supremo fue la sensación en Brasil: exfutbolista se une a la selección de tiktokers de Honduras para jugar ante la 'Canarinha'

DJ Chaval contó que se enojó porque Alejandra Rubio fue asaltada y no andar pendiente de sus alrededores. Por último, Chaval le preguntó: "¿Hay información que te miedo de que salga a la luz"?
​​​​​​
Alejandra Rubio respondió con 'acento' brasileño y divertida: "Pueda que salga el culiño, unas fotiñas y lo que todos tenemos. La verdad que nada que hayan visto en todos lados", finalizó y luego cantó en portugués una canción.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Alejandra Rubio
|
Fancony
|
Honduras
|
Brasil
|