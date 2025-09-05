Tiktoker revela que fue asaltado en el primer día en Brasil de manera inesperada: "Hay fotos peligrosas; pueda que salga mi..."

La Selección de Tiktokers de Honduras ya se encuentra concentrada en Sao Paulo (Brasil) afinando los últimos detalles de cara a su esperado duelo internacional ante los creadores de contenido de nada más y nada menos que Brasil. El jueves pasado 4 de septiembre la selección que es liderada por Lester Cardona, más conocido como 'Supremo', llegaron en horas de la noche a la ciudad brasileña luego de hacer escala en Panamá.

El partido se disputará este domingo 7 de septiembre a las 5:00 p.m. hora de Brasil (2 de la tarde en Honduras) en el Estadio Bruno José Daniel de Sao Paulo, según informó Supremo en sus redes sociales. Cabe mencionar que el encuentro será transmitido en el de "Podpah", que tiene casi 10 millones de suscriptores en YouTube.



FUERON ASALTADOS

Sin embargo, no todo fue alegría para los integrantes que viajaron a este país. Alejandra Rubio, quién está acompañando a los creadores de contenido en este viaje, contó en las redes sociales de Los Hijos de Morazán que fue asaltada en su primer noche. Fancony empezó molestando a Alejandra y le preguntó ¿cómo había sucedido el asalto?. A lo que Rubio respondió: "Algo bueno no me ganó yo, pero si una robadinha. Esto pasó en la noche y ya nos habían dado la advertencia de que era peligroso, pero en la calle habían varios policías y mucha gente. Sin embargo, pasó una persona en bicicleta y me arrebató el celular de una manera sorprendente".