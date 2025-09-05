Tiktoker revela que fue asaltado en el primer día en Brasil de manera inesperada: "Hay fotos peligrosas; pueda que salga mi..."

Sin embargo, no todo fue alegría para los integrantes que viajaron a este país. Alejandra Rubio, quién está acompañando a los creadores de contenido en este viaje, contó en las redes sociales de Los Hijos de Morazán que fue asaltada en su primer noche.Fancony empezó molestando a Alejandra y le preguntó ¿cómo había sucedido el asalto?. A lo que Rubio respondió: "Algo bueno no me ganó yo, pero si una robadinha. Esto pasó en la noche y ya nos habían dado la advertencia de que era peligroso, pero en la calle habían varios policías y mucha gente. Sin embargo, pasó una persona en bicicleta y me arrebató el celular de una manera sorprendente".