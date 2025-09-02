Selección de tiktokers de Honduras se prepara para enfrentar a Brasil: los convocados, hora, cuándo y dónde será el partido

La <b>Selección de Tiktokers de Honduras </b>ya se encuentra concentrada en Tegucigalpa, afinando los últimos detalles de cara a su esperado duelo internacional ante los creadores de contenido de nada más y nada menos que <b>Brasil</b>.El partido se disputará este domingo 7 de septiembre a las 5:00 p.m. hora de Brasil (2 de la tarde en Honduras) en el <b>Estadio Bruno José Daniel </b>de <b>Sao Paulo</b>, según informó <b>Supremo </b>en sus redes sociales. Cabe mencionar que el encuentro será transmitido en el de "<b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.youtube.com/c/Podpah" target="_blank">Podpah</a></b>", que tiene casi 10 millones de suscriptores en YouTube.