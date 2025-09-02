Selección de tiktokers de Honduras se prepara para enfrentar a Brasil: los convocados, hora, cuándo y dónde será el partido

La Selección de Tiktokers de Honduras ya se encuentra concentrada en Tegucigalpa, afinando los últimos detalles de cara a su esperado duelo internacional ante los creadores de contenido de nada más y nada menos que Brasil. El partido se disputará este domingo 7 de septiembre a las 5:00 p.m. hora de Brasil (2 de la tarde en Honduras) en el Estadio Bruno José Daniel de Sao Paulo, según informó Supremo en sus redes sociales. Cabe mencionar que el encuentro será transmitido en el de "Podpah", que tiene casi 10 millones de suscriptores en YouTube.

Los catrachos viajarán a suelo carioca este jueves 4, donde tendrán sus últimos entrenamientos con el mundialista Ramón “Primitivo” Maradiaga, mismo que los entrenó para la vuelta ante El Salvador y que, incluso, Caleb le dio el crédito de su golazo a los entrenamientos realizados con el ex DT de Lobos UPNFM en Liga Nacional. Honduras llega a este compromiso luego de una intensa serie de ida y vuelta frente a la selección de tiktokers de El Salvador. En el primer juego, disputado en el Estadio Las Delicias, en territorio cuscatleco, los catrachos cayeron 2-3. A pesar de la derrota, el duelo dejó un momento memorable: un golazo de volea de Davis Flow, considerado por muchos como digno del premio Puskás, por el control y el remate de primera del creador de contenido hondureño. Sin embargo, en el partido de vuelta, los creadores hondureños cambiaron la historia. Un partido que quedará para la historia, con un Estadio Morazán de San Pedro Sula colapsado con 20,000 aficionados que dijeron presente para presenciar "La Revancha" ante los cuscatlecos.

Los tiktokers catrachos le respondieron al público y lograron vengarse. La H se impuso 2-1, con un gol de penal de Supremo, que abrió el marcador, y un verdadero golazo en los últimos minutos de Caleb, un futbolista desconocido que se robó los reflectores con su actuación y puso de pie a todo el recinto deportivo.

LA CONVOCATORIA OFICIAL DE LOS TIKTOKERS DE HONDURAS