Ricky, tiktoker de El Salvador, deja duro dardo tras perder la revancha ante Honduras: "Todos saben..."

El lente de DIARIO DIEZ captó el momento cuando Ricky fue agredido y luego uno de sus compañeros lo revisó para conocer su estado de salud. Afortunadamente solo fue el golpe y no hubo que lamentar nada más.Horas después del cotejo centroamericano, la reacción de Ricky no se hizo esperar en redes sociales, donde dejó un duro durdo a los catrachos tras el 2-1 en el recinto sampedrano."El resultado hubiese sido diferente, pero todo El Salvador sabe lo que pasó. Nos vemos el viernes en el partido contra Nicaragua en Las Delicias. Orgulloso de ser salvadoreño", comentó Ricky en su cuenta personal de Facebook. También agregó lo siguiente: "Orgulloso de mis muchachos. Se comportaron a la altura".Asimismo, en tierras salvadoreñas denunciaron que Honduras ganó con trampa tras incluir en el terreno de las acciones al exjugador de fútbol profesional Norland Caleb, anotador del segundo gol catracho. El Salvador SIGLO XX tituló en redes: "Selección de Tiktokers de Honduras metieron a un futbolista profesional que no es tiktokers".