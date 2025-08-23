Farándula

Ricky, tiktoker de El Salvador, deja duro dardo tras perder la revancha ante Honduras: "Todos saben..."

El reconocido influencer salvadoreño dejó dardo en sus redes sociales tras el 2-1 ante Honduras.

    La reacción del tiktoker salvadoreño no se hizo esperar.

     Mario O. Figueroa
2025-08-23

Las selecciones tiktokers de Honduras y El Salvador nos regalaron muchas emociones este viernes en partido que lo catrachos ganaron por marcador de 2-1 con golazos de Supremo y Norland Caleb.

Más de 20 mil almas gritaron para la Bicolor, estallaron en júbilo y la noche se hizo perfecta con el primer triunfo de los creadores de contenido de La H, que cobraron venganza en la Gran Revancha en el Estadio Morazán.

No obstante, el emocionante partido se vio empañado a minutos del final, luego de que una botella impactara en la cabeza del influencer salvadoreño Ricky, uno de los creadores de contenido más famosos de territorio salvadoreño.

¡El héroe de los tiktokers de Honduras! Golazo en los últimos minutos y revela: "Lo veníamos entrenando con el profe Primi"

El lente de DIARIO DIEZ captó el momento cuando Ricky fue agredido y luego uno de sus compañeros lo revisó para conocer su estado de salud. Afortunadamente solo fue el golpe y no hubo que lamentar nada más.

Horas después del cotejo centroamericano, la reacción de Ricky no se hizo esperar en redes sociales, donde dejó un duro durdo a los catrachos tras el 2-1 en el recinto sampedrano.

"El resultado hubiese sido diferente, pero todo El Salvador sabe lo que pasó. Nos vemos el viernes en el partido contra Nicaragua en Las Delicias. Orgulloso de ser salvadoreño", comentó Ricky en su cuenta personal de Facebook. También agregó lo siguiente: "Orgulloso de mis muchachos. Se comportaron a la altura".

Asimismo, en tierras salvadoreñas denunciaron que Honduras ganó con trampa tras incluir en el terreno de las acciones al exjugador de fútbol profesional Norland Caleb, anotador del segundo gol catracho. El Salvador SIGLO XX tituló en redes: "Selección de Tiktokers de Honduras metieron a un futbolista profesional que no es tiktokers".

La reacción de Ricky tras perder ante Honduras en el partido de tiktokers.

 (Mario O. Figueroa)


