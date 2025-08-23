Ricky, tiktoker de El Salvador, deja duro dardo tras perder la revancha ante Honduras: "Todos saben..."

Las selecciones tiktokers de Honduras y El Salvador nos regalaron muchas emociones este viernes en partido que lo catrachos ganaron por marcador de 2-1 con golazos de Supremo y Norland Caleb.

Más de 20 mil almas gritaron para la Bicolor, estallaron en júbilo y la noche se hizo perfecta con el primer triunfo de los creadores de contenido de La H, que cobraron venganza en la Gran Revancha en el Estadio Morazán.

No obstante, el emocionante partido se vio empañado a minutos del final, luego de que una botella impactara en la cabeza del influencer salvadoreño Ricky, uno de los creadores de contenido más famosos de territorio salvadoreño.