¡El héroe de los tiktokers de Honduras! Golazo en los últimos minutos y revela: "Lo veníamos entrenando con el profe Primi"

La selección tiktokera de Honduras cobró venganza esta noche en el Estadio Morazán, tras vencer a El Salvador en el partido de vuelta con los goles del capitán Supremo y un "jugador" que nadie se esperaba. Supremo abrió el marcador en el primer tiempo desde el manchón penal, lo celebró con su pareja, la periodista Milagro Flores y el recinto sampedrano era una verdadera fiesta. Sin embargo, la visita logró igualar el tablero en el complemento gracias a Kevincito.

Se acercaban los 90 minutos y parecía que el combinado catracho terminaría el tiempo reglamentario con el empate. No obstante, cuando todos ya daban por hecho la igualdad, apareció el héroe de la 'H' para sentenciar la victoria. Muchos no lo conocen, en el Morazán se preguntaban quién era el salvador de los tiktokers hondureños y Diario Diez tuvo la oportunidad de compartir con él tras el pitazo final. Se trata de Noland Caleb Cruz, quien fue una de las variantes que presentó el entrenador El Loco de la Selva y le dio resultado. Según cuenta, su golazo no es una casualidad, ya que es el fruto del trabajo que ha realizado en los entrenamientos bajo la dirección de Ramón 'Primitivo' Maradiaga que estuvo unos días entrenando al equipo.