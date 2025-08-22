¡El héroe de los tiktokers de Honduras! Golazo en los últimos minutos y revela: "Lo veníamos entrenando con el profe Primi"

La selección tiktokera de <b>Honduras </b>cobró venganza esta noche en el Estadio Morazán,<b><a href="https://www.diez.hn/farandula/seleccion-tiktoker-de-honduras-le-gano-la-revancha-a-el-salvador-estadio-morazan-JM27096539"> tras vencer a El Salvador en el partido de vuelta</a></b> con los goles del capitán <b>Supremo </b>y un "jugador" que nadie se esperaba. <b>Supremo </b>abrió el marcador en el primer tiempo desde el manchón penal, lo celebró con su pareja, la periodista <b>Milagro Flores</b> y el recinto sampedrano era una verdadera fiesta. Sin embargo, la visita logró igualar el tablero en el complemento gracias a <b>Kevincito</b>.