¡Los tiktokers de Honduras se hicieron respetar! La Bicolor, con golazo incluido, cobró venganza en la revancha ante El Salvador

¡Se ganó la batalla! En un espectacular ambiente en <b>San Pedro Sula</b>, la <b>Selección de TikTokers de Honduras</b> cumplió con lo prometido para vencer al combinado de <b>El Salvador en el Estadio Morazán</b>, luego de aquel 3-2 en el primer partido que disputaron.Los catrachos se repusieron de la primera derrota y ofrecieron un tremendo show que tuvo de todo en la capital industrial. Desde golazos, festejos románticos y bronca entre jugadores, en donde incluso, se "amenazaba" con abandonar el partido ante la expectativa de miles de seguidores.La "H" Tiktokera fue mejor en el inicio, pero dos errores seguidos de Supremo lo condenaron y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/farandula/honduras-el-salvador-tiktokers-ricky-agresion-estadio-morazan-partido-FM27096012" target="_blank">El Salvador</a></b> fue creciendo; los cuscatlecos pudieron abrir el marcador antes de los cinco minutos: el juez sancionó penal, pero los jugadores pidieron la revisión en el VAR, que llegó en un momento justo para salvar a los catrachos.