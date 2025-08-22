¡Los tiktokers de Honduras se hicieron respetar! La Bicolor, con golazo incluido, cobró venganza en la revancha ante El Salvador

¡Se ganó la batalla! En un espectacular ambiente en San Pedro Sula, la Selección de TikTokers de Honduras cumplió con lo prometido para vencer al combinado de El Salvador en el Estadio Morazán, luego de aquel 3-2 en el primer partido que disputaron. Los catrachos se repusieron de la primera derrota y ofrecieron un tremendo show que tuvo de todo en la capital industrial. Desde golazos, festejos románticos y bronca entre jugadores, en donde incluso, se "amenazaba" con abandonar el partido ante la expectativa de miles de seguidores. La "H" Tiktokera fue mejor en el inicio, pero dos errores seguidos de Supremo lo condenaron y El Salvador fue creciendo; los cuscatlecos pudieron abrir el marcador antes de los cinco minutos: el juez sancionó penal, pero los jugadores pidieron la revisión en el VAR, que llegó en un momento justo para salvar a los catrachos.

Pero el destino quería que fuera Honduras, quería ver celebrar primero a su gente y el deseo se le concedió. En el minuto 26 llegaba un centro al área y mano del rival, el juez otra vez sancionaba penal, era muy clara. Todo quedó bajo la responsabilidad de Supremo, quien con una frialdad colocó bien la esférica para el 1-0 local y posteriormente se fue a festejar con Milagro Flores, como lo prometió. Antes del descanso, Davis Flow intento la misma fórmula que en el Estadio Las Delicias, escenario donde se destapó con un golazo de pechito y volea; ahora estuvo cerca, pero no pudo tener el mismo resultado. Las cosas marchaban bien, sin embargo se vino una de las primeras broncas e incluso los jugadores de El Salvador amenazaban con irse del partido; esto tras fuertes reclamos de Ricky. El complemento tuvo tramos de intensidad, otro zafarrancho protagonizado por Ricky, ahora por un jugador que no estaba en la convocatoria, y la misma advertencia de irse del encuentro. Supremo y compañía conversaron por varios minutos, y las acciones continuaron. Para ese entonces, los salvadoreños ya habían empatado 1-1 con una gran combinación desde la banda izquierda, centro y el rival que terminó cabeceando para vencer a "La More".