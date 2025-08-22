Supremo no perdona desde el punto penal: ¡derechazo al ángulo para levantar al Morazán y lo festeja con Milagro Flores!

<b>Supremo </b>fue el encargado de ejecutar la pena máxima y lo hizo con un derechazo al ángulo para estremecer el recinto sampedrano, donde no cabe ninguna alma. Se vendieron todas las entradas.El tanto de <b>Supremo </b>a los 30 miuntos levantó a todos los presentes y el creador de contenido lo festejó bailando punta con la su pareja, la periodista <b>Milagro Flores</b>.Los tiktokers catrachos buscan la revancha después de la derrota sufrida el pasado 8 de agosto. Por ahora se están llevando el triunfo ante su gente en San Pedro Sula.Cabe recordar que <b>Supremo </b>también marcó en el partido anterior, en un intento de <b>Honduras </b>por rescatar el empate en los últimos minutos del compromiso.