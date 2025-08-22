Farándula

Supremo no perdona desde el punto penal: ¡derechazo al ángulo para levantar al Morazán y lo festeja con Milagro Flores!

Lester Alberto Cardona levantó a todos en el Estadio Morazán tras ejecutar la pena máxima.

2025-08-22

La selección hondureña de tiktokers abrió el marcador contra El Salvador en el Estadio Morazán, con el tanto de su capitán Lester Alberto Cardona Meza, mejor conocido como Supremo.

El delantero no perdonó desde el punto penal cuando el árbitro pitó una mano dentro del área luego de un remate del propio Supremo tras un tiro de esquina.

Supremo fue el encargado de ejecutar la pena máxima y lo hizo con un derechazo al ángulo para estremecer el recinto sampedrano, donde no cabe ninguna alma. Se vendieron todas las entradas.

El tanto de Supremo a los 30 miuntos levantó a todos los presentes y el creador de contenido lo festejó bailando punta con la su pareja, la periodista Milagro Flores.

Los tiktokers catrachos buscan la revancha después de la derrota sufrida el pasado 8 de agosto. Por ahora se están llevando el triunfo ante su gente en San Pedro Sula.

Cabe recordar que Supremo también marcó en el partido anterior, en un intento de Honduras por rescatar el empate en los últimos minutos del compromiso.

