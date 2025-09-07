Davis Flow falló solo: Así fue el gol que perdonó Honduras ante los tiktokers de Brasil en amistoso en Sao Paulo

¡No Davis Flow! La selección tiktoker de Honduras tuvo en sus pies la gran oportunidad de empatar el partido ante Brasil en el complemento en amistoso realizado en tierras brasileñas.

El conjunto hondureño estaba perdiendo el compromiso desde el primer tiempo, pero un enredo en el área brasileña estuvo cerca de convertirse en fortuna para La H que no pudo endosar el gol de la igualdad.

Luis Palmado robó la pelota en el área rival, dio un pase de taquito para Davis Flow que disparó el balón, pero una pierna salvadora evitó el gol del empate entre Honduras y Brasil.