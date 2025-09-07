Farándula

Davis Flow falló solo: Así fue el gol que perdonó Honduras ante los tiktokers de Brasil en amistoso en Sao Paulo

Davis Flow disparó, pero una pierna salvadora evitó el gol del empate de los tiktokers de Honduras ante Brasil.

¡No Davis Flow! La selección tiktoker de Honduras tuvo en sus pies la gran oportunidad de empatar el partido ante Brasil en el complemento en amistoso realizado en tierras brasileñas.

El conjunto hondureño estaba perdiendo el compromiso desde el primer tiempo, pero un enredo en el área brasileña estuvo cerca de convertirse en fortuna para La H que no pudo endosar el gol de la igualdad.

Luis Palmado robó la pelota en el área rival, dio un pase de taquito para Davis Flow que disparó el balón, pero una pierna salvadora evitó el gol del empate entre Honduras y Brasil.

¡Imposible para La More! Brasil anota golazo y lo celebra con la camiseta de Honduras en el amistoso entre tiktokers

Luego de la pierna salvadora de Brasil, la esférica golpeó en el poste izquierdo brasileño y la pelota se fue al tiro de esquina. Los jugadores hondureños, incluyendo Supremo, reaccionaron llevándose las manos a la cabeza.

La Bicolor viene de vencer 2-1 a los tiktokers de El Salvador en amistoso que se disputó en el Estadio Morazán. Brasil es el segundo país que visitan los tiktokers de Honduras.

