Tabla de posiciones Champions League: Barcelona acaricia los octavos, Bayern Múnich cumple y goleada del Liverpool

Este miércoles se completó la séptima y penúltima jornada de la fase de liga de la Champions League. El FC Barcelona acaricia el boleto a los octavos de final, mientras que Bayern Múnich se clasificó directo. En una noche fría en Praga, el equipo de Hansi Flick sufrió para imponerse sobre un aguerrido Slavia (2-4). El doblete de Fermín López, un golazo de Dani Olmo, tras ingresar de cambio por el lesionado Pedri, y otro de Lewandowski sentenciaron la victoria azulgrana.

Con este resultado, el Barcelona sube hasta la novena posición con 13 puntos, tras registrar cuatro triunfos, un empate y dos derrotas. Deberá ganarle en la última fecha al Copenhague en el Camp Nou para evitar los playoffs. Bayern Múnich, por su parte, derrotó en casa al Union Saint-Gilloise de Bélgica con los dos tantos de su goleador, el inglés Harry Kane (2-0). El cuadro bávaro terminó jugando con uno menos por la tarjeta roja que vio el zaguero Kim Min-jae al 63'. Los dirigidos por Vincent Kompany cumplen con su primer objetivo de avanzar a octavos tras quedarse con el segundo puesto con 18 unidades, y desplazar al Real Madrid al tercer escalón (15).

En la cuarta plaza se instala el Liverpool luego de golear por 0-3 al Olympique de Marsella con los tantos de Szoboszlai, Cody Gakpo y un gol en propia puerta del arquero argentino, Gerónimo Rulli, en su intento por cortar un centro. Los 'Reds' también suman 15 unidades y están a las puertas de la clasificación. En otro de los partidos, Newcastle también derrotó 3-0 al PSV y sube al séptimo lugar con 13 puntos, los mismos que tiene el Chelsea en el octavo escalón. Los 'Blues' vencieron por la mínima al modesto PAOF (1-0) en el regreso del brasileño David Luiz a Stafomford Bridge. El único tanto de la noche lo marcó Moisés Caicedo.

En Turín, la Juventus cumplió venciendo al Benfica 2-0 con los goles de Khéphren Thuram y Weston McKennie. El equipo italiano se sitúa en el puesto 15 con 12 puntos. La última jornada para conocer al resto del Top-8, los que jugarán playoffs y eliminados se disputará el 28 de enero. Todos los partidos el mismo día.