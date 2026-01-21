Tabla de posiciones Champions League: Barcelona acaricia los octavos, Bayern Múnich cumple y goleada del Liverpool

Con este resultado, el <b>Barcelona </b>sube hasta la novena posición con 13 puntos, tras registrar cuatro triunfos, un empate y dos derrotas. Deberá ganarle en la última fecha al <b>Copenhague </b>en el Camp Nou para evitar los playoffs.<b>Bayern Múnich</b>, por su parte, derrotó en casa al <b>Union Saint-Gilloise </b>de Bélgica con los dos tantos de su goleador, el inglés<b> Harry Kane</b> (2-0). El cuadro bávaro terminó jugando con uno menos por la tarjeta roja que vio el zaguero <b>Kim Min-jae </b>al 63'.Los dirigidos por <b>Vincent Kompany</b> cumplen con su primer objetivo de avanzar a octavos tras quedarse con el segundo puesto con 18 unidades, y desplazar al <b>Real Madrid</b> al tercer escalón (15).