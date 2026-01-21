¡Confirmado! Real España cierra su octavo refuerzo a días del inicio del torneo Clausura 2026

Real España continúa reforzando su plantel de cara al Clausura 2026 y a su participación en la Champions Cup 2026, por lo que sigue sumando incorporaciones con el objetivo de competir en ambos frentes. En ese contexto, el club aurinegro ya tendría definida su octava alta del mercado.

Aunque la institución sampedrana aún no lo ha hecho oficial, el Deportes Savio adelantó que Moisés Alvarado ya es nuevo futbolista de la Máquina. El anuncio se dio a conocer a través de un comunicado de despedida del conjunto de la Liga de Ascenso.

El talentoso mediocampista ofensivo de 21 años firmó con Real España y se convierte en la octava incorporación del club de cara al Clausura 2026. Su llegada responde a la búsqueda de juventud y proyección en el mediocampo ofensivo del equipo aurinegro.