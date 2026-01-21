Liga Nacional

¡Confirmado! Real España cierra su octavo refuerzo a días del inicio del torneo Clausura 2026

Real España sumó su octavo fichaje de cara al torneo Clausura y la Champions de Concacaf.

  • ¡Confirmado! Real España cierra su octavo refuerzo a días del inicio del torneo Clausura 2026

    Real España sumó su octavo refuerzo de la temporada 2026.

     Mario O. Figueroa
2026-01-21

Real España continúa reforzando su plantel de cara al Clausura 2026 y a su participación en la Champions Cup 2026, por lo que sigue sumando incorporaciones con el objetivo de competir en ambos frentes. En ese contexto, el club aurinegro ya tendría definida su octava alta del mercado.

Aunque la institución sampedrana aún no lo ha hecho oficial, el Deportes Savio adelantó que Moisés Alvarado ya es nuevo futbolista de la Máquina. El anuncio se dio a conocer a través de un comunicado de despedida del conjunto de la Liga de Ascenso.

El talentoso mediocampista ofensivo de 21 años firmó con Real España y se convierte en la octava incorporación del club de cara al Clausura 2026. Su llegada responde a la búsqueda de juventud y proyección en el mediocampo ofensivo del equipo aurinegro.

Rougier confiesa cómo fichó por Marathón, no piensa en el retiro y, ¿regresaría a la selección?: "No es una cuestión de edad"

“Gracias por todo, Moisés Alvarado. Hoy despedimos a un guerrero que defendió nuestros colores con entrega, pasión y profesionalismo...”, expresó el Deportes Savio, destacando el crecimiento del jugador y el orgullo de verlo dar el salto a la Primera División.

Alvarado fue uno de los futbolistas más destacados del Deportes Savio en el torneo de Ascenso y, pese a su corta edad, se consolidó como titular habitual gracias a su rendimiento y madurez en el terreno de juego.

El joven puede desempeñarse como extremo por izquierda o derecha, se caracteriza por su calidad técnica y su buen uno contra uno. De esta forma, se suma a las altas de Real España junto a Eddie Hernández, Pipo López, Exon Arzú, Antony García, Gonzalo Ritacco, Juan Capeluto y David Sayago.

Moisés Alvarado es nuevo fichaje del Real España de San Pedro Sula.

Moisés Alvarado es nuevo fichaje del Real España de San Pedro Sula.


Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Liga Nacional
|