¡Confirmado! Real España cierra su octavo refuerzo a días del inicio del torneo Clausura 2026

“Gracias por todo, Moisés Alvarado. Hoy despedimos a un guerrero que defendió nuestros colores con entrega, pasión y profesionalismo...”, expresó el Deportes Savio, destacando el crecimiento del jugador y el orgullo de verlo dar el salto a la Primera División.Alvarado fue uno de los futbolistas más destacados del Deportes Savio en el torneo de Ascenso y, pese a su corta edad, se consolidó como titular habitual gracias a su rendimiento y madurez en el terreno de juego.El joven puede desempeñarse como extremo por izquierda o derecha, se caracteriza por su calidad técnica y su buen uno contra uno. De esta forma, se suma a las altas de Real España junto a Eddie Hernández, Pipo López, Exon Arzú, Antony García, Gonzalo Ritacco, Juan Capeluto y David Sayago.