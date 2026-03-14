Tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras: ¡Marathón se acordó de ganar y da tremendo salto en la clasificación!

Y una vez el Marathón de Pablo Lavallén dejó el empatitis y volvió a ganar en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, triunfo que le permite dar un tremendo salto en la clasificación del campeonato.

Los verdolagas ganaron 2-0 a un UPNFM que se descompuso en el segundo tiempo con sendas expulsiones y eso le permitió al elenco esmeralda sumar de tres y alcanzar el tercer lugar del torneo, de forma momentánea. Sumó 15 unidades.

UPNFM, con esta derrota se quedó estacionado en el sexto puesto, pero siempre en puestos de clasificacióna triangulares. Pasóse tercero a sexto tras dos caídas al hilo ya que llegaba luego de perder en medio de semana contra Motagua.

Motagua y Real España, ambos con 22 puntos, son los dos punteros del certamen liguero, mientras que Olimpia con 15, ahora cuarto, y Olancho FC con 14, en el quinto escaño, son los que comandanlos puestos de clasificación.