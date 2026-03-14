Tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras: ¡Marathón se acordó de ganar y da tremendo salto en la clasificación!

Y una vez el <b>Marathón</b> de<b> Pablo Lavallén</b> dejó el empatitis y volvió a ganar en el Clausura 2026 de la <b>Liga Nacional de Honduras</b>, triunfo que le permite dar un tremendo salto en la clasificación del campeonato.Los verdolagas ganaron 2-0 a un <b>UPNFM </b>que se descompuso en el segundo tiempo con sendas expulsiones y eso le permitió al elenco esmeralda sumar de tres y alcanzar el tercer lugar del torneo, de forma momentánea. Sumó 15 unidades.<b>UPNFM</b>, con esta derrota se quedó estacionado en el sexto puesto, pero siempre en puestos de clasificacióna triangulares. Pasóse tercero a sexto tras dos caídas al hilo ya que llegaba luego de perder en medio de semana contra <b>Motagua</b>.<b>Motagua</b> y <b>Real España</b>, ambos con 22 puntos, son los dos punteros del certamen liguero, mientras que <b>Olimpia </b>con 15, ahora cuarto, y <b>Olancho FC</b> con 14, en el quinto escaño, son los que comandanlos puestos de clasificación.