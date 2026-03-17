Exon Arzú revela cómo se dio cuenta de su convocatoria y sorprende con el jugador que más admira: "Sueño cumplido"

El jugador reconoce que es un sueño cumplido, aunque tiene claro que esto apenas comienza, ya que su objetivo es alcanzar su máximo nivel, mantenerse en el equipo nacional y seguir creciendo profesionalmente. Con humildad y fe, Arzú aseguró que buscará aprovechar cada oportunidad, consciente de que el verdadero reto no es llegar, sino sostenerse en la élite del fútbol.

El joven futbolista hondureño Exon Arzú vive uno de los momentos más especiales de su carrera tras recibir su primera convocatoria a la Selección de Honduras para el duelo ante Perú , una noticia que tomó por sorpresa pero que asumió con profunda alegría y gratitud.

Después de tanto tiempo comienzan a darse las circunstancias, comienzan a darse los sueños de todo jugador, esa primera

Gracias a Dios por todo, muy feliz, contento.

¿Cómo lo tomaste? ¿Te cruzaba por la mente, porque has tenido pocos minutos en el equipo?

Sí, no me lo esperaba, pero gracias a Dios pasó y bueno, voy a intentar darlo todo si se da la oportunidad.

Aprovechar esta gran oportunidad que se te está dando

Claro que sí, ¿no? Siempre confiar en Dios para poder hacer las cosas bien cuando toque.

¿Cómo ha sido este regreso a Honduras, este regreso a Real España para vos, luego de todo lo que ha pasado?

No, la verdad me ha caído bien, porque me he encontrado con un grupo sano, un grupo que quiere ayudar y sobre todo un grupo que está haciendo las cosas bien.

¿En qué es lo que más has insistido para poder tomar a bien esta convocatoria?

No, como siempre digo, en hacer las cosas bien, en trabajar, en hacer las cosas bien.

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¿Los compañeros qué te han dicho?

Todo, todo, me han felicitado y todo bien, feliz.

Ahora bien, ¿cómo fue ese momento cuando miraste en las redes sociales lo de la convocatoria? ¿Con quién estabas? ¿Qué hacías en ese momento? ¿Qué pasó después?

No, yo estaba acostado, estaba descansando y me lo mandó mi hermano y bueno, la agarré muy feliz, agradecido con Dios.

El trabajo viene desde que estabas en reserva aquí en Real España y te vas para Estados Unidos, regresas y te convocan a la selección

Sí, sí, es un sueño cumplido para mí, gracias a Dios por todo y bueno, ahora ir a disfrutar ese momento.

No quedarse solamente con ese sueño y esa primera convocatoria, ese trabajo es el doble ahora para poderte mantener ahí

Claro, ser constante porque llegar es fácil, como dice mi mamá, pero mantenerse es lo difícil. Entonces voy a intentar estar ahí compitiendo al máximo con el equipo primero para poder estar en la selección.

Ahora bien, el consejo para los jóvenes que están trabajando, luchando para poder ganarse un puesto en primera división y, no digamos, en la selección. ¿Qué les aconsejas?

Bueno, como joven que soy, perdón, pues que sigan trabajando y que crean mucho en Dios y que hagan las cosas bien.

Ahora bien, con esto que está sucediendo, especialmente con la convocatoria, ¿cuál es ese objetivo que viene para tu vida, para tu carrera futbolística?

Pues agarrar mi máximo nivel, mantenerme en la selección y seguir creciendo.