Exon Arzú revela cómo se dio cuenta de su convocatoria y sorprende con el jugador que más admira: "Sueño cumplido"

<b>Exon Arzú, el puesto definitivo, ¿cuál jugabas? Porque últimamente el profe te está tirando como de carrilero, pero aquí en reserva jugabas como nueve</b>Sí, sí, jugué de nueve y de extremo, pero bueno, donde se ocupe alguien, ahí estoy yo, siempre y cuando esté en el once titular.<b>¿Ya has podido hablar con el entrenador de la selección?</b>No, todavía no, pero ya va a llegar el momento.<b>Varios extremos en esta convocatoria y también otros haciendo fila por ahí, ¿qué opinas al respecto de esto?</b>No, pues creo que a todo el mundo le puede llegar su momento. Y nada, ahora me toca a mí, voy a intentar mantener y seguir en el puesto.<b>¿De este cuadro a quién admirás? ¿A quién le seguís la pista desde muy pequeño?</b>A Darixon Vuelto, me gusta mucho cómo juega Vuelto.<b>¿Y en la selección?</b>La selección, bueno, Quioto en su momento, me gustó mucho, me gusta mucho.