Chirinos preocupado por la realidad del fútbol hondureño y advierte a los rivales: "Ya saben al final lo que pasa"

Sin embargo, una de las frases más contundentes del jugador llegó al referirse a las críticas sobre el rendimiento de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-motagua-asi-quedo-la-tabla-de-posiciones-torneo-clausura-liga-nacional-FI29743420" target="_blank">Olimpia</a> </b>y su cercanía con el liderato, donde lanzó una advertencia clara al resto de equipos: “Tienes que sacar ventaja a un equipo como Olimpia cuando te dan la oportunidad, porque nosotros cuando agarramos ritmo y nos preparamos de la mejor manera y agarramos vuelo, pues ya saben al final lo que pasa”, sentenció.