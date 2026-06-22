Fue retenido por un cartel mexicano en pleno Mundial 2026: "Sus caras..."

“Fuimos a Tulum y el cártel nos detuvo. Sus caras estaban totalmente cubiertas. Estábamos en un carro y nos detuvieron. Nos hicieron bajar y poner las manos sobre el automóvil y empezaron a registrarnos”, relató el futbolista y agregó que lo único que tenían encima era "una tarjeta bancaria y entre 30 y 40 euros en efectivo".