Fue retenido por un cartel mexicano en pleno Mundial 2026: "Sus caras..."

El Mundial 2026 sigue dejando curiosas historias y una de las muchas es la que involucra a la selección nacional de Irán. Un futbolista destapó que fue retenido increíblemente por un cártel mexicano.
En medio de muchas controversias, la Selección de Irán hizo su debut en el Mundial 2026 y empató ante su similar de Irán.
La selección de Irán llegó al Mundial 2026 envuelta en una situación sin precedentes. Antes incluso de disputar su primer partido ante Nueva Zelanda, el combinado asiático tuvo que afrontar problemas migratorios, restricciones de viaje y complicaciones logísticas derivadas de las tensiones políticas entre Irán y Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo.
Irán se vio obligado a establecer su campamento base en Tijuana, México, ya que no podía permanecer libremente en territorio estadounidense. Además, varios integrantes de la delegación tuvieron problemas con sus visados y algunos miembros del cuerpo técnico ni siquiera pudieron ingresar a Estados Unidos para acompañar al equipo durante el debut mundialista.
Luego de la controversia por la concentración fuera de Estados Unidos, uno de los jugadores del seleccionado masculino de Irán para el Mundial 2026 contó que fue retenido por un cartel mexicano, pero se salvó por su nacionalidad.
Un hecho surreal fue relatado por Alireza Jahanbakhsh, jugador de la selección de Irán en una reciente entrevista. Él y un amigo fueron víctimas de un asalto en Tulum, ciudad de la costa caribeña de México, en la Península de Yucatán. Este hecho ocurrió antes de haber comenzado el Mundial 2026.
De acuerdo con el jugador, ambos fueron interceptados por hombres armados y con el rostro cubierto mientras se desplazaban por una zona del país. Jahanbakhsh explicó que los individuos los sometieron inicialmente como parte de un asalto, aunque la situación cambió cuando descubrieron su nacionalidad.
“Fuimos a Tulum y el cártel nos detuvo. Sus caras estaban totalmente cubiertas. Estábamos en un carro y nos detuvieron. Nos hicieron bajar y poner las manos sobre el automóvil y empezaron a registrarnos”, relató el futbolista y agregó que lo único que tenían encima era "una tarjeta bancaria y entre 30 y 40 euros en efectivo".
El jugador de Irán explicó que su amigo sabía cómo manejarse en el país anfitrión de la Copa del Mundo 2026 y contó: “Sabíamos que no debíamos llevar gran cantidad de dinero, así que realmente no teníamos nada... ellos querían mucho dinero, pero no entendíamos qué tanto”.
Mientras los delincuentes los cachaban, Alireza Jahanbakhsh contó que uno de ellos les preguntó: “¿País, país? (Country, country?)”, a lo que él respondió: “Holanda”, debido a que se formó en Países Bajos.
Sin embargo, su amigo, identificado como Benjamín, le recomendó que dijera Irán. Fue en ese momento donde el episodio se tornó surreal: “Ali, di Irán, di Irán. Ellos son buenos con Irán”, escuchó decir a su amigo.
Luego de decir su nacionalidad, notó que el integrante del supuesto cártel comenzó a reírse y, aunque sí les robó lo que llevaban, los dejó ir en libertad:“¡Oh, Irán! Vamos, vayan”, les respondió entre carcajadas.
“Mi amigo va más a México que yo y dice que los cárteles aman a los iraníes. Lo juro, no sé por qué. Él no explicó la razón, pero dice que los cárteles aman a los iraníes”, explicó Alireza en su insólita anécdota.
Esa declaración del jugador de Irán no ha pasado desapercibida en el mundo.
Tras el clima de tensión entre Irán y Estados Unidos, los futbolistas de la selección iraní realizan sus entrenamientos en el Estadio de los Xolos, en Tijuana. Su debut se disputó este lunes 15 de junio frente a Nueva Zelanda, en Los Ángeles, California, a más de 220 kilómetros de la frontera mexicana. De acuerdo con las disposiciones estrictas de las autoridades estadounidenses, el equipo deberá viajar y regresar el mismo día de cada encuentro.