"El papá no sirve de nada": fue borrada por criticar la salida de Jérémy Doku del Mundial

Jérémy Doku dejó a la selección de Bélgica en pleno Mundial 2026 para atender el nacimiento de su hijo y recibió una dura crítica que fue castigada.
El Mundial de Futbol 2026 no solo deja de qué hablar dentro de la cancha por los goles y las jugadas, sino también fuera de ella por temas familiares y personales de los jugadores.
Una gran polémica estalló en los medios de comunicación europeos tras los duros comentarios de una famosa conductora de televisión francesa contra el futbolista belga Jérémy Doku.
France Pierron, presentadora del conocido programa deportivo Les Grandes Gueules du Sport, criticó públicamente al joven delantero que actualmente milita en el Manchester City de Inglaterra.
El motivo del enojo de la periodista fue que el atacante tenía la firme intención de abandonar la concentración de su selección por unos días debido al nacimiento de su primer hijo.
Sin embargo, las palabras de la conductora no salieron como ella esperaba y encendieron las redes sociales, provocando el enojo de miles de aficionados que consideraron que le faltó respeto al jugador.
La evidente falta de empatía hacia la situación familiar del futbolista causó que el público reclamara de inmediato a los directivos de la cadena de televisión por permitir esas declaraciones.
Ante la enorme ola de quejas, la producción del programa deportivo tomó una decisión drástica y suspendió a France Pierron de sus labores a partir de este lunes 22 de junio.
Durante la emisión, Pierron fue muy clara y tajante con su postura de que jugar una Copa del Mundo es una oportunidad única en la vida que no se debe descuidar por ningún motivo.
"Tienes la suerte de jugar un Mundial, ¿y vas a dejarlo todo?", cuestionó la conductora, agregando después la frase más polémica al asegurar que en el nacimiento de un bebé "el papá no sirve de nada, es un figurante".
A pesar de los cuestionamientos de este sector de la prensa, Jérémy Doku finalmente recibió el permiso de su cuerpo técnico y pudo viajar para estar al lado de su esposa en este momento tan importante.
Aunque los reportes médicos indican que la fecha del parto está programada para mediados de julio, el jugador prefirió prevenir y no estuvo presente en el partido de este domingo 21 de junio.
Por esta razón, el extremo izquierdo no apareció ni siquiera en la banca de suplentes en el encuentro donde la Selección de Bélgica empató un aburrido partido sin goles contra el combinado de Irán.
La ausencia del atacante llega en un momento muy complicado, ya que Bélgica suma solamente 2 puntos en la fase de grupos y corre un riesgo muy alto de quedar eliminada del torneo de forma temprana.
Este caso terminó por dividir las opiniones del público, recordando que en este mismo torneo el portero de Corea del Sur sí se perdió el nacimiento de su hijo y el noruego Leo Østigård lo vio nacer por una videollamada.