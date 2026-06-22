Ilusión con Messi y vestimenta loca de los austriacos: ambiente en el AT&T Stadium

Diario Diez está presente: así se vive el ambiente previo al partido entre la Argentina de Messi y la Austria de David Alaba
La afición argentina vive este lunes con ilusión y expectativa el duelo de la Albiceleste ante Austria por la segunda jornada del Grupo J, en la que los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán asegurarse el pase a dieciseisavos de final.
Acostumbrados a reunirse para vivir en grandes grupos los partidos de su seleccionado, los argentinos que no pudieron viajar al Mundial debieron rebuscárselas este lunes para poder vivir el duelo ante Austria con el habitual clima mundialista, ya que el partido está programado para las 14.00 hora local (11:00 a.m, hora de Honduras)
DALLAS (United States), 22/06/2026.- Supporters of Argentina arrive to the stadium before the FIFA World Cup 2026 group stage match Argentina against Austria, in Dallas, USA, 22 June 2026. EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER
Entre quienes lograron tomarse el día de descanso, muchos en la capital argentina decidieron trasladarse al Fan Fest ubicado en una enorme plaza en el corazón de la ciudad.
Este lunes, pese al frío de la mañana porteña, miles de personas acudieron con sus camisetas celestes y blancas, sus banderas y la ilusión de gritar acompañados los goles de la vigente campeona del mundo.
Este día puede ser muy especial para los argentinos por la posibilidad de que el capitán, Lionel Messi, podría superar este lunes al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales, tras igualarlo la semana pasada en 16 tantos con el triplete ante Argelia en el debut.
Messi, que en los últimos días se vio afectado por la difusión en Argentina de una noticia falsa sobre el presunto fallecimiento de su padre, lidera al equipo en la búsqueda del bicampeonato y será clave este lunes ante el conjunto europeo, que debutó la semana pasada con un triunfo por 3-1 ante Jordania.
Por otro lado, Diario Diez está presenta en la cobertura de este gran partido de Argentina vs Austria. Los aficionados austriacos han llegado con trajes muy especiales para apoyar a su selección.
Otros han llegado con la necesidad de buscar dos boletos para ver el partido. Unos boletos que están a un precio de 2,000 dólares en la zona más barata
Austria, que llega con tres puntos, llega a este encuentro con las posibilidades de clasificarse de manera directa a los 16vos de final. Un triunfo o incluso un empate los pondría en la siguiente fase.
Austria cuenta con estrellas como: David Alaba, Laimer, Sabitzer y Aranautovic en el ataque.
Los perros de la policía estadounidense también fueron protagonistas en este día pra revisar a todos los aficionados que iban llegando al AT&T Stadium.