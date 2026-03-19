Tota Medina se sincera del problema económico de Victoria, de la salida de Bertani y Blackburn: "Es una situación compleja"

<b>–¿Cómo le han sentado estos nuevos meses en el fútbol hondureño ya en su cuarta experiencia?</b><br /><br />Bien. Siempre soy un convencido que siempre hay que tomar riesgo, hay que asumir compromisos y desafíos. Y creo que esta no es la excepción.Y es un gran desafío volver al Victoria. Como le dije en un principio, vine a tratar de ayudar, a colaborar sabiendo la situación. Y en las demás oportunidades que me tocó estar acá, la verdad que también agradecido. Siempre uno tratando de ponerse a la altura de las circunstancias y de lo que necesitaba y ameritaba cada institución. Entonces, esta no deja de ser la excepción. Y sin duda que para mí es una experiencia en la cual uno siempre tiene que salir a poner lo mejor de lo que uno tiene para justamente llegar a los objetivos que tenemos todos.<b>–Y le ha ido bien en el fútbol hondureño. Un título, dos subtítulos, en su primera etapa en Victoria le cambió totalmente el matiz al equipo.</b><br /><br />Sí, la verdad que me sienta bien. Más allá de lo futbolístico, la vida cotidiana. Me ha tocado estar acá en diversas ciudades y uno se siente muy a gusto, muy cómodo con la gente y me lo hacen saber permanentemente. Creo que de eso se nutre el día a día más allá de lo laboral, que es lo que a uno siempre lo liga. Después, en la vida cotidiana creo que también. Entonces, lo único que me faltaría es venir con la familia completa y poder dedicarme aquí. Pero bueno, eso será cuestión de ver para más adelante. Pero hoy, en realidad, es un país donde me siento cómodo, donde me siento muy bien, me han respetado y creo que uno se ha ganado también ese cariño, en definitiva, uno siempre vuelve a los lugares donde se siente cómodo y donde lo tratan bien y Honduras será siempre un lugar al cual quiero volver.<b>–Profe, me llama la atención eso de estar pensando ya radicarse aquí en Honduras en su totalidad.</b><br /><br />Lo digo porque siempre lo pensé. Lo que pasa es que también en el contexto de que el trabajo nuestro es muy nómada porque uno se tiene que ir movilizando mucho. Me ha agarrado en una etapa familiar donde los niños no son tan niños. Están en la etapa de adolescente, pero ya están en condiciones de poder tomar sus decisiones. Entonces, es lo único que me ha frenado, pero a futuro no veo un impedimento para poder radicarme acá, para poder seguir los pasos de mi carrera laboral y todo lo que eso conlleva. Pero bueno, no veo una imposibilidad de poder continuar aquí en el país para más adelante.