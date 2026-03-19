Tota Medina se sincera del problema económico de Victoria, de la salida de Bertani y Blackburn: "Es una situación compleja"

Hernán “Tota” Medina está viviendo una segunda experiencia con el Victoria en plena crisis financiera y consciente de que el club arrastra impagos, salida de figuras y un ambiente de desazón alrededor del plantel. A pesar de esto, el argentino asume el reto con el discurso de quien quiere “ayudar”, de quien siente que el club le dio tanto en el pasado y ahora necesita un gesto de compromiso. Para Medina no se trata solo de dirigir un equipo, sino de guiar a familias completas que dependen de esos salarios, mantener el espíritu de unos muchachos que han crecido en el fútbol hondureño y seguir apostando por la cantera que el Victoria ha convertido, año tras año, en uno de los viveros más productivos del país. Detrás de la figura del entrenador, el Victoria refleja una realidad cada vez más común en la Liga Nacional: deudas, salida de jugadores destacados, directivas con decisiones tardías y jugadores que, entre lesiones y suspensiones, los planteles se ven cada vez más mermados. Aun así, Medina se muestra firme en su postura: no se va por el camino fácil, no se echa atrás, porque entiende que su trabajo es día a día, partido a partido. Lo que él busca, en el fondo, es que el equipo recupere la memoria, la identidad y la fe en el trabajo joven, más allá de los números rojos en las planillas. Lo que también destaca es el cariño de Hernán “Tota” Medina hacia Honduras, no solo por el fútbol, sino por la gente, por la cotidianidad y por la posibilidad de que, en algún momento, pueda radicarse de forma definitiva en el país. Para él, formar jóvenes no es un parche por falta de recursos, sino una apuesta estratégica para que Liga Nacional sea más competitiva adentro y, sobre todo, para que el balompié nacional siga exportando talento al fútbol internacional.

LA ENTREVISTA CON LA TOTA MEDINA:

–¿Cómo le han sentado estos nuevos meses en el fútbol hondureño ya en su cuarta experiencia?



Bien. Siempre soy un convencido que siempre hay que tomar riesgo, hay que asumir compromisos y desafíos. Y creo que esta no es la excepción.Y es un gran desafío volver al Victoria. Como le dije en un principio, vine a tratar de ayudar, a colaborar sabiendo la situación. Y en las demás oportunidades que me tocó estar acá, la verdad que también agradecido. Siempre uno tratando de ponerse a la altura de las circunstancias y de lo que necesitaba y ameritaba cada institución. Entonces, esta no deja de ser la excepción. Y sin duda que para mí es una experiencia en la cual uno siempre tiene que salir a poner lo mejor de lo que uno tiene para justamente llegar a los objetivos que tenemos todos. –Y le ha ido bien en el fútbol hondureño. Un título, dos subtítulos, en su primera etapa en Victoria le cambió totalmente el matiz al equipo.



Sí, la verdad que me sienta bien. Más allá de lo futbolístico, la vida cotidiana. Me ha tocado estar acá en diversas ciudades y uno se siente muy a gusto, muy cómodo con la gente y me lo hacen saber permanentemente. Creo que de eso se nutre el día a día más allá de lo laboral, que es lo que a uno siempre lo liga. Después, en la vida cotidiana creo que también. Entonces, lo único que me faltaría es venir con la familia completa y poder dedicarme aquí. Pero bueno, eso será cuestión de ver para más adelante. Pero hoy, en realidad, es un país donde me siento cómodo, donde me siento muy bien, me han respetado y creo que uno se ha ganado también ese cariño, en definitiva, uno siempre vuelve a los lugares donde se siente cómodo y donde lo tratan bien y Honduras será siempre un lugar al cual quiero volver. –Profe, me llama la atención eso de estar pensando ya radicarse aquí en Honduras en su totalidad.



Lo digo porque siempre lo pensé. Lo que pasa es que también en el contexto de que el trabajo nuestro es muy nómada porque uno se tiene que ir movilizando mucho. Me ha agarrado en una etapa familiar donde los niños no son tan niños. Están en la etapa de adolescente, pero ya están en condiciones de poder tomar sus decisiones. Entonces, es lo único que me ha frenado, pero a futuro no veo un impedimento para poder radicarme acá, para poder seguir los pasos de mi carrera laboral y todo lo que eso conlleva. Pero bueno, no veo una imposibilidad de poder continuar aquí en el país para más adelante.

–¿Qué pasa en el entorno del equipo más que todo con el tema económico? Sí, es una realidad y no podemos ni esconderla, ni taparla, ni mucho menos. Nos afecta a todos, sin duda, en un montón de circunstancias, desde lo anímico y de un montón de otras situaciones que eso obviamente que contrarrestan a lo deportivo. Creo que sin justificar eso, hemos tenido nuestros errores en la cancha y eso nos ha llevado a no poder obtener buenos resultados. Pero en definitiva, estamos trabajando para ello, creo que hemos sufrido lesiones, suspensiones y cuando digo que la hemos sufrido es porque tampoco hemos sido responsables también en las expulsiones. Creo que hemos sufrido, sobre todo de la parte defensiva hemos tenido dos o tres expulsados y eso a nosotros nos merma considerablemente el potencial donde veníamos haciendo justamente buenas actuaciones.



Y el equipo se va resintiendo y no tenemos una plantilla como para hacer recambios y seguir sosteniendo los momentos. Acrecentado a lo que recién bien mencionaba, a todo lo económico, a lo que rodea el equipo, se pone un poco más cuesta arriba todo. Pero bueno, soy consciente de que tenemos que recobrar la memoria, de que tenemos que volver a encauzarnos y enfocarnos en lo nuestro, que es en cada compromiso y en cada partido, trabajando dentro y fuera del campo justamente para poder resolver esta situación y poder hacer que el equipo vuelva a mostrar esa cara que a todos nos gustó ver, que a todos les interesó saber que uno lo hicimos y lo podemos volver a repetir y es el desafío que tenemos hoy por delante y que yo fundamentalmente estoy buscando para poder volver a esa senda. –Decía Carlos Bernárdez en una entrevista que la directiva le debe alrededor de tres meses a los futbolistas. ¿Cómo hace usted para trabajar con un grupo que tienen tres meses que no han cobrado?



Sí, es una situación compleja y fundamentalmente de cada uno, particular. Más allá de la generalidad de lo que es el equipo, lo individual también cada uno lo asume, lo afronta y lo lleva como lo siente y es difícil eso. Para un entrenador no es fácil porque muchas veces no solamente somos entrenadores, somos psicólogos, somos papás, somos hermanos, somos una guía de consejos, somos alguien al que están esperando a ver qué reacción tenemos nosotros frente a toda esta situación y esta circunstancia. Es difícil, hemos sufrido estos movimientos que nos han desestabilizado un poco, creo que la ida de Juan Bertani también creo que nos afectó, y ahora recién estamos asimilando, entonces lleva proceso y yo entiendo que la gente muchas veces nos evalúa, nos cuestiona por un partido, pero lo tratamos siempre de hacer de la mejor manera y muchas veces hay muchos atenuantes que son los que llevan a que nos pasen unas situaciones u otras.



Esta seguidiza partido no nos dio tiempo ni chance a poder rehacernos ni poder tomar un respiro como para ver de nuevo el enfoque y apuntar nuevamente a las necesidades, a las urgencias que teníamos que corregir. Entonces era jugar, viaje, jugar, viaje, y eso muchas veces puede ser bueno o puede ser contraproducente. A nosotros la verdad es que no nos hace bien por lo que les decía anteriormente, no tengo una plantilla tan extensa ni tan larga, suspensiones, lesiones y demás conllevan a que el equipo siempre se vea mermado en esas posibilidades de tener lo mejor para decidir.



Pero tenemos que seguir y salir de este momento. Obviamente que es una batalla diaria lo que a mí conlleva con ellos para que justamente entendamos que necesito lo mejor y lo hacen y lo vienen y ponen una buena predisposición para cada entrenamiento, para cada situación que demandan y poder hacer que ellos se sientan acompañados y hacer que ellos se sientan fortalecidos de lo que yo les puedo ayudar, les puedo brindar, es lo que apuntamos y seguramente que el resultado llegará pronto y estamos enfocados. –Profe, puntualmente el tema del profesor Juan Bertani y de Rolando Blackburn pasa por la situación económica que atraviesa el equipo?



No, no, para nada. Todo totalmente diferente en los dos casos. Lo de Juan fue un problema familiar donde se tuvo que ir de urgencia él por un tema de su esposa que no lo podía dejar y yo lo entendí así, es más, yo le dije 'Juan, creo que es el momento donde vos tenés que estar acompañando a tu familia y a tu esposa'. Y lo de Rolando es un tema particular y personal de él con la institución y tomaron esa decisión y por eso fue la salida de Rolando. Pero no fue lo de Rolando por lo económico ni mucho menos y lo de Juan tampoco.

–¿Usted sabía a lo que venía con el tema de los problemas económicos del equipo o se topó con alguna sorpresa?



Sí... cuando uno está del otro lado, cuando está afuera sabe una parte, y yo sabía de algunos pormenores, tenía idea de cómo estaban las situaciones acá. Obviamente que hablando y conversando con la directiva les pedí a ellos que buscaran la forma y que se buscara la alternativa de que al futbolista lo pudiésemos sostener lo que es afuera de la cancha, que es justamente todos estos temas que estamos nombrando. Y obviamente que ellos tenían una búsqueda permanente que la siguen haciendo para justamente solventarle y darle la tranquilidad a los jugadores en lo que respecta a su salario y sus cosas.



Entonces ellos estaban con ese miramiento de poder hacer que se mejorara todo. De hecho han ido mejorando porque de lo que tengo entendido la deuda cuando estaba el torneo pasado era mayor y entonces la han ido achicando. La han ido gestionando, el trabajo lo están haciendo. Bueno, creo que cuesta un poco y muchas veces no se ve porque, bueno, al haber estado tan atrasado en los pagos seguramente que eso cuesta hasta poder poner todo el día. Pero conocía a la mayoría del plantel, conocía a los muchachos porque cuando salió la posibilidad, pude hablar con alguno de ellos y también un compromiso para con el futbolista y con la persona que a uno le tocó.



Por eso digo que este país a mí me recibió, no porque me haya tocado estar en las mejores condiciones. De hecho hoy no estoy en las mejores y sin embargo uno está contento y está feliz de estar aquí. Entonces por lo que brindan los futbolistas, las personas, también fue parte de eso poder dialogar y hablar con mucha gente amiga que uno ya ha hecho a través de estos cuatro o cinco años que lleva en el país. Y bueno, poder ayudar desde el punto donde pueda hacerlo fue el desafío y acá estamos, poniéndole el hombro, echándole ganas como dicen ustedes y nosotros tratando de poner todo lo que esté a nuestro alcance para que esto salga para con bien de lo que todos necesitamos y todo lo que queremos. –¿Le ha pasado por la cabeza abandonar el barco por el tema financiaro del Victoria o usted cómo está con su tema contractual?



No, no, en realidad no porque uno ha asumido un compromiso y está empapado como tal y uno quiere brindar y quiere hacer lo mejor. Obviamente que en esta profesión estamos expuestos a que mañana venga la directiva mientras vamos a buscar otra cosa porque el primer fusible que salta es el del entrenador, y sé que hacer un cambio de timón, como siempre se dice, o un giro el primero que se busca hacer es el del entrenador. Uno va a colaborar y si parte de la colaboración es la directiva, la que considera que uno tiene que hacer un paso al costado, también es parte de esto.



Yo siempre digo, yo soy muy consciente de que el cargo que uno ocupa es muy volátil porque hoy está y uno sabe que después, o mejor dicho, sabe que de acá a un tiempito es reemplazable y consideran otra cosa y tienen otra visión y tienen la potestad de la directiva de poder hacer que uno salga. Nuestro trabajo es así, es día a día, es partido a partido y uno está para ayudar, para colaborar y no depende de mí nada más porque me ha tocado irme a algunas instituciones y ha sido en común acuerdo y hay otras donde ha tomado la determinación solamente una parte y uno ha tenido que aceptar esa condición.