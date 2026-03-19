Tabla de posiciones: Real España y Olimpia sufren, Motagua mira a todos desde la cima del torneo Clausura

Con este resultado, <b>Motagua desplaza al Real España</b> al segundo lugar, también tiene 25 unidades, mientras que el Olimpia se mantiene en la tercera posición tras no poder pasar del empate en su compromiso.La fecha 13 dejó resultados importantes que reconfiguran la clasificación. Real España logró una ajustada victoria <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-genesis-triunfo-liga-nacional-doblete-david-sayago-FD29806267" target="_blank">2-1 frente a Génesis PN</a></b>, manteniéndose en la pelea por la cima.Por su parte, el Marathón protagonizó una de las goleadas de la jornada al imponerse con autoridad <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-vence-al-juticalpa-jornada-13-torneo-clausura-liga-nacional-honduras-ID29800392" target="_blank">4-0 sobre Juticalpa FC</a></b>, resultado que lo mete de lleno en la disputa por los puestos de liguilla.En otro de los encuentros destacados, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/eduardo-espinel-atiza-contra-liga-nacional-quejas-calendario-convocatoria-honduras-DD29805886" target="_blank">Olimpia no pudo romper</a></b> el cero e igualó 0-0 ante Olancho FC, dejando escapar la oportunidad de acercarse al liderato.La actividad de la fecha 13 se cierra este mismo día cuando Lobos UPNFM reciba a CD Choloma a partir de las 6:00 de la tarde en Choluteca, en un duelo clave por la zona baja del torneo.El Clausura entra en una etapa decisiva, con varios equipos peleando tanto por el liderato como por evitar el descenso, lo que promete un cierre de campeonato lleno de emociones.<br /><br /><b>ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA</b>