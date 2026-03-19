Tabla de posiciones: Real España y Olimpia sufren, Motagua mira a todos desde la cima del torneo Clausura

Las “Águilas” sumaron tres puntos vitales en el estadio Excélsior de Puerto Cortés que les permiten alcanzar las 25 unidades y recuperar el liderato del campeonato, en una lucha cada vez más cerrada en la parte alta de la tabla.

El Motagua volvió a lo más alto del torneo Clausura de la Liga Hondubet luego de imponerse por la mínima (1-0) al Platense en el cierre de la jornada 13.

Con este resultado, Motagua desplaza al Real España al segundo lugar, también tiene 25 unidades, mientras que el Olimpia se mantiene en la tercera posición tras no poder pasar del empate en su compromiso.

La fecha 13 dejó resultados importantes que reconfiguran la clasificación. Real España logró una ajustada victoria 2-1 frente a Génesis PN, manteniéndose en la pelea por la cima.

Por su parte, el Marathón protagonizó una de las goleadas de la jornada al imponerse con autoridad 4-0 sobre Juticalpa FC, resultado que lo mete de lleno en la disputa por los puestos de liguilla.

En otro de los encuentros destacados, Olimpia no pudo romper el cero e igualó 0-0 ante Olancho FC, dejando escapar la oportunidad de acercarse al liderato.

La actividad de la fecha 13 se cierra este mismo día cuando Lobos UPNFM reciba a CD Choloma a partir de las 6:00 de la tarde en Choluteca, en un duelo clave por la zona baja del torneo.

El Clausura entra en una etapa decisiva, con varios equipos peleando tanto por el liderato como por evitar el descenso, lo que promete un cierre de campeonato lleno de emociones.



ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA