Marathón humilla al Juticalpa en Catacamas y se mete a la pelea por los primeros lugares del Clausura 2026

El pitazo final encontró al Marathón celebrando con autoridad una goleada que lo impulsa en el torneo Clausura. De visita, el conjunto verdolaga firmó un contundente 4-0 ante el Juticalpa FC por la jornada 13, un resultado que lo catapultó al tercer lugar con 18 puntos, superando nada menos que al Olimpia en la tabla.

Pero el partido no comenzó con esa claridad. En los primeros minutos, Juticalpa sorprendió con intensidad y estuvo cerca de abrir el marcador al 19’, cuando un centro venenoso pasó rozando el poste del arco defendido por Jonathan Rougier. Fue un aviso serio que obligó al Marathón a reaccionar y ajustar sus líneas.

A partir de ahí, el dominio fue tomando color verde. La figura del primer tiempo fue el arquero visitante Enrique Facussé, quien sostuvo a su equipo con intervenciones espectaculares. Al 26’, rechazó al córner un cabezazo letal de Javier Rivera, y más tarde, al 55’, volvió a lucirse con una atajada milagrosa tras otro testarazo del mismo atacante.