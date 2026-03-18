Marathón humilla al Juticalpa en Catacamas y se mete a la pelea por los primeros lugares del Clausura 2026

El complemento trajo consigo la recompensa para el equipo local. Al minuto 61, Rubilio Castillo rompió el cero desde el punto penal con un disparo certero al costado derecho de Facussé. Ese gol abrió definitivamente el partido y le dio confianza a un Marathón que ya merecía la ventaja.Con el rival golpeado, el vendaval no tardó en desatarse. Al 71’, Damín Ramírez sacó una volea potente que se coló en el rincón inferior, ampliando la diferencia. La fiesta continuó al 84’, cuando una gran asistencia del propio Ramírez dejó servido el balón para Nicolás Messiniti, quien definió con calidad para el tercero.Ya en el tramo final, Marathón no bajó el ritmo. Al 89’, Odin Ramos coronó una gran jugada por la banda derecha con un remate cruzado que selló el 4-0 definitivo, desatando la euforia en las gradas.