Liga Hondubet

Motagua derrota a Platense con gol de Jhon Kléber y recupera el liderato con invicto incluido en 13 jornadas

Motagua mantiene su invicto de 13 partidos en el Clausura 2026 de la Liga Nacional.

2026-03-19

Los azules del Motagua llegaron al Estadio Excélsior de Puerto Cortés con la misión de recuperar el trono del Torneo Clausura y lo lograron a puro carácter. Un solitario gol de Jhon Kléber de Oliveira en el segundo tiempo bastó para vencer 0-1 a un Platense que peleó con uñas y dientes, pero se quedó corto en definición.

Este triunfo no solo devuelve el liderato a los capitalinos con 25 puntos —igualando al Real España pero con mejor diferencia de goles y un partido menos—, sino que extiende su imponente invicto a 13 jornadas.

El primer tiempo fue un duelo ríspido, de esos que parecen más una batalla campal que un baile de fútbol. Bajo una pertinaz lluvia, ambos equipos priorizaron la fricción sobre la fluidez, con jugadas aisladas que no pasaron de meras advertencias. Platense, dueños de casa, apostó por la garra para presionar alto, mientras Motagua buscaba espacios con pases filtrados que poco fructificaban.

A los 25 minutos, el primer destello llegó de los locales: Alex Aguilar probó suerte con un disparo muy desviado que se perdió en las gradas. Fueron minutos agrios en el Excélsior, con entradas duras y reclamos constantes al árbitro Kevin Ulloa, quien mantuvo el control sin amonestaciones tempraneras.

El entretiempo trajo movimientos en los banquillos. Los técnicos de ambos lados revolvieron sus planteles para inyectar frescura y mejorar el funcionamiento. Los azules entraron con más movilidad en mediocampo, mientras los escualos reforzaron su ataque con Yio Puerto.

Alejandro Reyes siendo marcadopor Manuel Salinas en el duelo Platense-Motagua.

A los 52 minutos, Motagua rozó el gol en la mejor chance del partido hasta entonces. Dennis Meléndez, solo frente al arco vacío tras un error garrafal de la zaga escuala, falló de manera terrible y mandó el balón por encima.

Ocho minutos después, a los 60, otra oportunidad dorada para los visitantes. Alejandro Reyes recibió en profundidad, encaró al portero y optó por bombear el balón en lugar de definir con clase. El esférico pasó rozando el travesaño, y Motagua maldijo su falta de puntería. Platense, herido en su orgullo, empezó a ganar terreno, pero la solidez azul en el fondo impedía sustos mayores.

El desequilibrio llegó a los 69 minutos, cuando Jhon Kléber de Oliveira rompió el cerrojo escualo. El brasileño recibió dentro del área a espaldas de la marca, giró con maestría y soltó un derechazo imparable que se coló en la red. Los azules celebraban el 0-1 que olía a victoria.

Dos minutos después, a los 71, llegó el drama: Brandon Santos cometió una clara infracción en el área sobre el mismo Kléber, y Kevin Ulloa no dudó en señalar el punto penal, bastante polémico. El brasileño, confiado en su doblete, tomó el balón, pero a los 73 minutos su remate se estrelló en el palo derecho de la portería de Merlin Bonilla. Motagua perdonaba, y Platense olía sangre.

Jhon Kléber de Oliveira anotó su tercer gol del torneo con Motagua.

La respuesta local fue inmediata. A los 74, Yoel Castillo remató colocado con veneno al pórtico motagüense, pero el balón besó el poste y se marchó al saque de esquina. Fue la salvada del partido para los azules, que resistieron los embates finales de un Platense volcado al ataque. El ciclón invicto administró la ventaja con inteligencia, sellando tres puntos de oro que le permiten seguir enel liderato.

FICHA TÉCNICA

(0) PLATENSE - Merlin Bonilla; Ofir Padilla, Rubén García, Brandon Santos, Samuel Pozantes; Manuel Salinas, Eduardo Urbina (Yoel Castillo, 70'), Carlos Castellanos (Rembrandt Flores, 46'), Alexander Aguilar (Jeffferson Castillo, 62'); Edwin Solano (Daniel Carter, 80') y Georgie Welcome (Erick Puerto, 46').

DT: Raúl Cáceres

Goles:

Tarjetas amarillas: Ofir Padilla, Edwin Solano, Brandon Santos.

Tarjetas rojas: No hubo

(1) MOTAGUA - Marlon Licona; Cléver Portillo, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos, Luis Santamaría; Carlos Palma (Dennis Meléndez, 46'), Alejandro Reyes (Luis Vega, 81'), Rodrigo Gómez (Óscar Discua, 46'), Jorge Serrano, Carlos Mejía (Jorge Serrano, 46'); Rodrigo de Olivera (Jhon Kléber Oliveira, 67').

DT: Javier López (ESP)

Goles: Jhon Kléber de Oliveira 69'

Tarjetas amarillas: Carlos Palma, Marlon Licona, Cléver Portillo.

Tarjetas rojas: No hubo.

Estadio: Excélsior, Puerto Cortés

Árbitro: Kevin Ulloa

Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
Motagua
Platense
