Motagua derrota a Platense con gol de Jhon Kléber y recupera el liderato con invicto incluido en 13 jornadas

Los azules del <b>Motagua</b> llegaron al Estadio Excélsior de Puerto Cortés con la misión de recuperar el trono del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Torneo Clausura</a></b> y lo lograron a puro carácter. Un solitario gol de <b>Jhon Kléber de Oliveira</b> en el segundo tiempo bastó para vencer 0-1 a un <b>Platense </b>que peleó con uñas y dientes, pero se quedó corto en definición.Este triunfo no solo devuelve el liderato a los capitalinos con 25 puntos —igualando al Real España pero con mejor diferencia de goles y un partido menos—, sino que extiende su imponente invicto a 13 jornadas.El primer tiempo fue un duelo ríspido, de esos que parecen más una batalla campal que un baile de fútbol. Bajo una pertinaz lluvia, ambos equipos priorizaron la fricción sobre la fluidez, con jugadas aisladas que no pasaron de meras advertencias. <b>Platense</b>, dueños de casa, apostó por la garra para presionar alto, mientras <b>Motagua </b>buscaba espacios con pases filtrados que poco fructificaban.