Jamir Maldonado, lesiones, miedo al volver y crítica al calendario: “Cinco partidos en un mes es complicado”

Luego de casi cinco meses alejado de las canchas por una lesión que volvió a poner a prueba su fortaleza física y mental, el mediocampista del Olimpia, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/jamir-maldonado-operado-perdera-resta-apertura-2025-numeros-olimpia-temporada-PC28089134" target="_blank">Axel Jamir Maldonado</a></b>, reapareció el pasado miércoles 18 de marzo en el empate sin goles ante Olancho FC en Comayagua, en un regreso cargado de emociones y significado personal.No ha sido un camino sencillo para el contención merengue, quien ha tenido que enfrentar hasta tres lesiones en su carrera reciente, atravesando momentos de frustración, incertidumbre y largos procesos de recuperación. Sin embargo, lejos de rendirse, Maldonado ha encontrado en su entorno cercano, en el respaldo de su familia y en su propia mentalidad, las herramientas necesarias para levantarse y volver más fuerte.