De ser capitán del Olimpia a perderse lo que resta del Apertura 2025 de la Liga Nacional: la realidad de Jamir Maldonado

El mediocampista Jamir Maldonado sufre un duro golpe en su prometedora temporada con Olimpia, luego de confirmarse que sufrió una ruptura de menisco en la rodilla derecha, lesión que lo obligó a pasar por el quirófano este jueves. El volante albo se lesionó durante el partido ante Liga Deportiva Alajuelense, correspondiente a la semifinal de Copa Centroamericana, donde el conjunto merengue quedó eliminado tras una pésima tanda de penales.

En un principio se pensó que se trataba de una molestia menor, pero los estudios médicos posteriores revelaron una recaída de una antigua lesión en la misma rodilla tras salir lesionado en aquella noche amarga para el pueblo olimpista. Tras una resonancia magnética, los médicos del club confirmaron la gravedad del daño y decidieron intervenirlo mediante artroscopia, procedimiento que se realizó con éxito. En redes sociales se ve Maldonado que ya inició su proceso de recuperación postoperatoria y estará fuera de las canchas por aproximadamente dos meses y se perderá lo que resta del Apertura 2025. La noticia cayó como un balde de agua fría en el entorno merengue, ya que Maldonado venía atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Bajo la dirección técnica de Eduardo Espinel, el mediocampista se había consolidado como titular indiscutible, llegando incluso a portar el gafete de capitán en varios encuentros.

En el actual torneo Apertura 2025, Maldonado disputó 12 partidos en 16 jornadas, demostrando un gran nivel y convirtiéndose en una de las piezas claves del mediocampo olimpista, ganándose la confianza del entrenador uruguayo y los aficionados merengue.