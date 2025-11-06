De ser capitán del Olimpia a perderse lo que resta del Apertura 2025 de la Liga Nacional: la realidad de Jamir Maldonado

En un principio se pensó que se trataba de una molestia menor, pero los estudios médicos posteriores revelaron una recaída de una antigua lesión en la misma rodilla tras salir lesionado en aquella noche amarga para el pueblo olimpista.Tras una resonancia magnética, los médicos del club confirmaron la gravedad del daño y decidieron intervenirlo mediante artroscopia, procedimiento que se realizó con éxito. En redes sociales se ve <b>Maldonado </b>que ya inició su proceso de recuperación postoperatoria y estará fuera de las canchas por aproximadamente dos meses y se perderá lo que resta del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-presion-marathon-aflojo-motagua-gran-ganador-tabla-posiciones-honduras-MI28023179" target="_blank">Apertura 2025</a></b>.La noticia cayó como un balde de agua fría en el entorno merengue, ya que <b>Maldonado </b>venía atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Bajo la dirección técnica de <b>Eduardo Espinel</b>, el mediocampista se había consolidado como titular indiscutible, llegando incluso a portar el gafete de capitán en varios encuentros.