De Olivera revela que jugó con figura del Atlético y confiesa que estuvo cerca de un grande: "Uno se queda con esa espinita"

La carrera por el título de goleo del torneo Apertura 2025-26 está siendo muy competitiva. Mucho han sonada los nombres del argentino Nicolás Messiniti (12) y el joven Erick ‘Gio’ Puerto (11), pero pegado a ellos hay un delantero uruguayo que de manera silenciosa está destacando, se trata de Rodrigo de Olivera, el uruguayo que conquista Olancho con su olfato de killer. El formado en el Danubio charrúa tiene 9 dianas con los Potros en la presente campaña y es en quien confía Reynaldo Tilguath para poder regalarle su primera estrella al equipo de las pampas. Diario DIEZ tuvo una charla con Rodrigo para conocer más detalles sobre su vida y comentó que en Honduras ha atravesado los mejores momentos de su carrera.

El atacante de 30 años recordó los momentos que vivió siendo compañero del defensor uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez, cuando daban los primeros pasos como profesionales. De Olivera confesó que estuvo muy cerca de ser futbolista del Motagua y cree que su trabajo le puede abrir puertas en algún equipo grande de la Liga Nacional de Honduras.

- ENTREVISTA CON RODRIGO DE OLIVERA -

Ya está muy bien adaptado al fútbol hondureño, ¿cómo se ha sentido después de estos años?



La verdad que bien, el país me ha tratado de muy buena manera. Creo que la he pasado bien en Juticalpa. Bueno, ahora acá me toca estar en Olancho FC, que da la casualidad que es en la misma ciudad. Y bueno, creo que ya estoy más o menos adaptado, acostumbrado a lo que es la comida y el fútbol hondureño. Estoy contento con eso. No para de hacer goles jornada tras jornada. ¿Está viviendo la mejor temporada de tu carrera?



Sí, bueno, si bien estoy en un equipo que colabora y ayuda bastante para que pueda tener chances de generar ocasiones de gol, por eso se me está dando. Por suerte, se me ha dado la posibilidad. Hoy creo que es una de las temporadas con más goles. Si bien en Juticalpa había hecho 5 y 3 en el Clausura, ahora se me está dando la posibilidad de hacer 9 en un solo torneo. Creo que vamos por buen camino. ¿Qué se hace de diferente para cada vez estar mejor?



Estar enfocado y concentrado. Entrar con el convencimiento de que una chance me tiene que quedar. Por suerte se me está dando. Entrar convencido. Creo que estamos haciendo un gran trabajo. No se nos están dando los resultados en forma grupal, pero hay que seguir trabajando y tratar de mejorar en los errores. Los goles son amores y por eso ha llamado la atención hasta de aficionados de otros clubes.



Eso lo podrá decir la gente, la prensa, las directivas. Uno siempre trata de enfocarse en lo que hace, ayudar al equipo, que es lo más importante. Y si es con goles, mucho mejor. Pero seguir trabajando es lo más importante para uno.

¿Cuál es el objetivo que se planteó en este campeonato?



Bueno, si bien a uno lo contratan como delantero para hacer goles, también trata de aportar y dar su granito de arena. A mí, cuando llegué, me dijeron que querían armar un equipo para ser campeón. Hay que trabajar para eso. Nos está costando bastante, pero todavía queda tiempo, no tanto como al principio, pero hay tiempo. Hay que luchar. ¿Está Potros para pelear el título de Liga Nacional?



Hay que esperar, pero sabemos que tenemos que sumar urgentemente para mantenernos en puestos de liguilla. En la liguilla son tres puntos aparte, son partidos claves, y ahí hay que demostrar nuestra jerarquía.

Rodrigo, solo se cambió de calle de Juticalpa a Potros. ¿Pero qué diferencias ha encontrado?



Es un poco más de lo mismo. He encontrado un equipo ordenado, muy profesional en lo que es la indumentaria, el terreno de juego, los entrenamientos y la logística. Eso hace que sea más profesional y que uno también esté a la altura. Cuéntenos un poquito de usted. ¿De dónde es originario y cómo llegó al fútbol hondureño?



Bueno, antes de llegar a Juticalpa y en Olancho, había tenido un paso por Guatemala y también por Chile, donde estuve un año y medio. Después tuve la posibilidad de jugar Copa Internacional, estuve en un equipo de Primera División y también tuve un paso por Segunda. Ha sido un camino largo que hoy está dando sus frutos, y estoy contento de poder estar acá. ¿Honduras ha sido su mejor experiencia?



Sí, en lo personal, por los goles y todo. En Juticalpa, en Segunda, en el ascenso, había hecho una buena cantidad de goles, fueron como 13 o 14 en un solo torneo. Pero bueno, ya en Primera División es otra cosa. ¿De casualidad en las inferiores no se codeó con jugadores uruguayos que hoy son élite?



En mis principios como juvenil había jugado con José María Giménez, el “Chema”, del Atlético de Madrid, y también con Sergio Rochet, el actual arquero de la selección uruguaya. Con el “Chema” debutamos con una semana de diferencia en Danubio. Él debutó con 17, yo también. Nos llevamos un mes y un año de diferencia. Compartimos en ese equipo en Primera.

¿Qué tal, cómo era la relación?



Bueno, él hizo su camino, se fue muy temprano a la Liga de España. Yo seguí en Danubio y después en Montevideo Wanderers. Somos de generaciones cercanas, él del 95 y yo del 94. Pero no, hasta el día de hoy no tengo comunicación con él. ¿Qué valor le das al fútbol hondureño?



Es una liga muy competitiva, muy fuerte. Sabemos que no es fácil para el extranjero llegar y adaptarse. Pero bueno, lo pudimos ver en lo que fue la Copa: de tres equipos, los tres clasificaron. Después, por distintas razones, no se les dio la posibilidad de llegar a la final. Pero creo que cada vez, con el mejoramiento de las canchas, la liga se va haciendo más profesional y competitiva, y eso ayuda bastante. ¿Cuál es el defensor más complicado que te ha tocado enfrentar aquí en Honduras?



Han sido varios: Hilder Colón, el mismo Henry Figueroa, Javier Rivera, los de los equipos grandes también. José García, Emanuel Hernández, Nicolás Gómez... han sido varios. Pero hay que estar preparado para todo. ¿A qué equipo le gusta más anotarle?



Uno como delantero no piensa en eso, pero siempre se dice que hacerles goles a los equipos grandes tiene más protagonismo. No se me había dado la posibilidad antes, pero ahora con el equipo pude golear a Motagua y hacerle un gol a Olimpia. Uno siempre apunta a eso, a llegar y poder destacar en un equipo común.