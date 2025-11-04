De Olivera revela que jugó con figura del Atlético y confiesa que estuvo cerca de un grande: "Uno se queda con esa espinita"

<b>Y me imagino que por ahí ha llamado la atención de los equipos grandes del país. ¿Te han contactado o escrito?</b><br /><br />Sí, estuvo la posibilidad el torneo anterior, cuando estuve en Juticalpa, de llegar a Motagua. Por cierto, motivo no se dio, pero uno se queda con esa espina y trabaja para poder lograrlo el día de mañana. Uno es profesional y siempre tiene que brindarse al trabajo. Si llega la oportunidad, la aprovecharemos, y si no, seguiremos trabajando.<b>¿Tu objetivo es llegar a un grande de aquí del país?</b><br /><br />Sí, obviamente. Uno llega con esa ambición de poder darlo todo y poder estar en un equipo grande como Olimpia, Motagua, Real España o Marathón. Uno apunta a eso.