Génesis PN logra un triunfo de oro gracias a William Moncada y CD Choloma se hunde en el torneo Apertura

De esta forma, los Caninos dejaron atrás la racha de ocho partidos sin conocer el triunfo y escalaron en la tabla de posiciones al finalizar la jornada 17 del torneo Apertura, tienen 13 puntos.

Génesis PN se reencontró con la victoria gracias al 1-0 sobre el CD Choloma en el estadio Roberto Suazo Córdova con la anotación del delantero William Moncada.

Los Maquileros comenzaron dominando y presentaron tres oportunidad claras de gol ante el novato Dayan Rodríguez. El primero fue Marco Tulio Aceituno y después el colombiano Leider Anaya en dos ocasiones.

Después del minuto 20, los locales apretaron en la marca y vieron como Héctor Castellanos y Denilson "Camavinga" Núñez se acercaron a la meta de los cholomeños sin éxito.

Y cuando menos esperaba CD Choloma falló. Dejó que William Moncada hiciera una jugada individual desde el medio campo. Se inspiró y con la colaboración de la floja marca, fusiló al colombiano Jeison Trueque para anotar el 1-0 a falta de 4 minutos para el cierre de la primera parte.

Los Caninos no bajaron los brazos en el complemento por medio de Moncada, Núñez y Ángel Tejeda, quien intentó un golazo de taquito, pero no le funcionó al atacante.

Ya en el cierre, CD Choloma tuvo el empate. Marco Tulio Aceituno con un cabezazo y el novel Dayan Rodríguez envió al tiro de esquina de gran forma para salvar el triunfo.

Los Maquileros fueron enviados al puesto 10 de la tabla de posiciones, se quedan con 11 unidades hasta los momentos y solamente superan al Victoria que tiene 5 puntos en el torneo Apertura.

FICHA TÉCNICA



Génesis PN: Dayan Rodríguez, Juan Riascos, Antonio Polidoro, Ismael Santos, Gabriel Araújo, Héctor Castellanos (Joshua Nieto 88), Jeffry Miranda (Hebert Núñez 80), Edwin Maldonado, Ángel Tejeda (Kevin Salazar 88), Denilson Núñez (Carlos Arzú 62) y William Moncada. DT: Fernando Mira.



Amarilla: Ángel Tejeda



Roja: no hubo



Gol: William Moncada al 41



CD Choloma: Jeison Trueque, Yainer Bermúdez (Bryan Castillo 80), Johnny Leverón, Julio Bernárdez, Milton Núñez, Bryan Félix, Jordi Franco (W. Díaz 80), Yethson Chávez, Hesler Díaz, Leider Anaya y Marco Aceituno. DT: Jorge Pineda.



Amarilla: no hubo



Roja: no hubo



Gol: no hubo