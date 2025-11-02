Espinel afirma que siguen afectados y valora triunfo sobre Platense: "Cuando Olimpia gana 1-0 parece que no sirve de nada"

<b>Trabajar lo mental </b>"Se trabajó más en lo psicológico para poder dar vuelta a una página que no es fácil. Lo único que cura esto es el tiempo. Estamos trabajando para enfocarnos en lo más importante, que es el campeonato local. Tenemos mucha bronca, pero hay que seguir trabajando. Somos un equipo luchador".<b>Tuvieron para ampliar el marcador </b>"El resultado fue corto, tuvimos muchas situaciones. Cuando Olimpia gana 1-0 parece que jugó mal, que no sirve de nada. Trabajamos para mejorar, no podemos enfocarnos en los que no están, como Bengtson, Edwin... Pasa por tener más contundencia. Era más importante hoy ganar que jugar bien".<b>Nivel de José Mario Pinto</b>"Lo de José produce eso porque se mata en cada entrenamiento, no deja de correr. Cada vez lo veo un jugador más completo. Está bien físicamente".<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional/goleadores">Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Nacional</a></b><b>Arboleda</b>"No me parece que no ande fino, tiene varios goles este campeonato. Es un jugador que está para exigir, hoy lo intentó, es un futbolista que cuando las papas queman siempre está ahí".<b>¿Se sintió amenazado del empate en los últimos minutos?</b>"Claro. Cualquier pelota en el área o tiro libre... Platense tiene buenos jugadores, el fútbol es tan dinámico, nos pasó el pasado jueves cuando parecía que teníamos controlado el partido. Podía esperarse el empate del Platense. Pero Gracias a Dios no se pudo dar. Vamos a tratar de ver siempre lo bueno".