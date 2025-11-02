Espinel afirma que siguen afectados y valora triunfo sobre Platense: "Cuando Olimpia gana 1-0 parece que no sirve de nada"

Eduardo Espinel valoró la ajustada victoria de Olimpia sobre Platense este domingo en el Estadio Morazán. El técnico de los albos apunta que hoy lo más importante era ganar como sea para intentar superar lo sucedido el pasado jueves con la dolorosa eliminación en Copa Centroamericana. Remarca que el objetivo principal ahora es pelear por el título de Liga Nacional. Elogió a José Mario Pinto por el nivel que está mostrando y salió en defensa de Yustin Arboleda o Carlos Sánchez, quien falló uno de los penales contra Alajuelense.

Triunfo tras eliminación "Tal vez era el partido más difícil de afrontar luego de lo del jueves, lo digo por lo emocional. Lo primordial era ganar para darle vuelta a la página y ahora cumplir con el objetivo de pelear por el torneo local". Marcador corto "Tuvimos el dominio del juego, pero el 1-0 es corto y cualquier distracción podía costarnos. No tuvimos la efectividad en algunas jugadas, pero también Platense es un rival que está haciendo un buen campeonato. En líneas generales me voy contento por el resultado". Carlos 'Mango' Sánchez "No lo han superado todavía, por eso necesitábamos jugar un partido inmediatamente. Todos lo sufrieron (la eliminación), los que tuvieron la valentía de tirar un penal y errarlo están muy tocados. Carlos ha sido un gran profesional, pero tenemos que tomarlo como parte de nuestra profesión. Todo estamos afectados y la única manera de superarlo es jugando, trabajar en silencio, agachar la cabeza y seguir para adelante".