Espinel afirma que siguen afectados y valora triunfo sobre Platense: "Cuando Olimpia gana 1-0 parece que no sirve de nada"

El entrenador se fue satisfecho con el resultado y afirma que su plantel todavía no supera la eliminación en Copa Centroamericana.

2025-11-02

Eduardo Espinel valoró la ajustada victoria de Olimpia sobre Platense este domingo en el Estadio Morazán. El técnico de los albos apunta que hoy lo más importante era ganar como sea para intentar superar lo sucedido el pasado jueves con la dolorosa eliminación en Copa Centroamericana.

Remarca que el objetivo principal ahora es pelear por el título de Liga Nacional. Elogió a José Mario Pinto por el nivel que está mostrando y salió en defensa de Yustin Arboleda o Carlos Sánchez, quien falló uno de los penales contra Alajuelense.

Triunfo tras eliminación

"Tal vez era el partido más difícil de afrontar luego de lo del jueves, lo digo por lo emocional. Lo primordial era ganar para darle vuelta a la página y ahora cumplir con el objetivo de pelear por el torneo local".

Marcador corto

"Tuvimos el dominio del juego, pero el 1-0 es corto y cualquier distracción podía costarnos. No tuvimos la efectividad en algunas jugadas, pero también Platense es un rival que está haciendo un buen campeonato. En líneas generales me voy contento por el resultado".

Carlos 'Mango' Sánchez

"No lo han superado todavía, por eso necesitábamos jugar un partido inmediatamente. Todos lo sufrieron (la eliminación), los que tuvieron la valentía de tirar un penal y errarlo están muy tocados. Carlos ha sido un gran profesional, pero tenemos que tomarlo como parte de nuestra profesión. Todo estamos afectados y la única manera de superarlo es jugando, trabajar en silencio, agachar la cabeza y seguir para adelante".

Trabajar lo mental

"Se trabajó más en lo psicológico para poder dar vuelta a una página que no es fácil. Lo único que cura esto es el tiempo. Estamos trabajando para enfocarnos en lo más importante, que es el campeonato local. Tenemos mucha bronca, pero hay que seguir trabajando. Somos un equipo luchador".

Tuvieron para ampliar el marcador

"El resultado fue corto, tuvimos muchas situaciones. Cuando Olimpia gana 1-0 parece que jugó mal, que no sirve de nada. Trabajamos para mejorar, no podemos enfocarnos en los que no están, como Bengtson, Edwin... Pasa por tener más contundencia. Era más importante hoy ganar que jugar bien".

Nivel de José Mario Pinto

"Lo de José produce eso porque se mata en cada entrenamiento, no deja de correr. Cada vez lo veo un jugador más completo. Está bien físicamente".

Arboleda

"No me parece que no ande fino, tiene varios goles este campeonato. Es un jugador que está para exigir, hoy lo intentó, es un futbolista que cuando las papas queman siempre está ahí".

¿Se sintió amenazado del empate en los últimos minutos?

"Claro. Cualquier pelota en el área o tiro libre... Platense tiene buenos jugadores, el fútbol es tan dinámico, nos pasó el pasado jueves cuando parecía que teníamos controlado el partido. Podía esperarse el empate del Platense. Pero Gracias a Dios no se pudo dar. Vamos a tratar de ver siempre lo bueno".

