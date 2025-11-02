Olimpia sintió la presión de Marathón y no aflojó; Motagua, el gran ganador: así está la tabla

El sábado, el Marathón selló un triunfo valioso con 10 jugadores durante todo el segundo tiempo, fue un 2-1 contra Olancho FC en el estadio Yankel Rosenthal que lo celebraron por todo lo alto. Los esmeraldas llegaron a 33 puntos.

La jornada 17 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras es historia, dejó cinco triunfos y no hubo empates. La lucha por la cima la mantienen pulso a pulso el Olimpia y Marathón.

Luego, en un partido lleno de goles y con la polémica anotación con la mano de Ramiro Rocca, el Juticalpa FC derrotó en un festival de goles por 4-3 a Real España.

Y en el cierre de los partidos sabatinos, el Motagua recibió en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa y los derrotó apretadamente 2-1. El Ciclón Azul se acercó a las puertas del segundo lugar.

Para este domingo, la jornada 17 continuó con el partido entre Génesis PN y CD Choloma en La Paz. Y luego de ocho jornadas sin conocer la victoria, los Caninos celebraron el triunfo con marcador de 1-0.

Platense y Olimpia bajaron el telón en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula. Los Leones aprovecharon el descuido del Tiburón y ganaron por la mínima de 1-0. Los melenudos mantienen la ventaja y llegaron a 37 unidades.

LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA