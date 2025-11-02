Olimpia sintió la presión de Marathón y no aflojó; Motagua, el gran ganador: así está la tabla

Luego, en un partido lleno de goles y con la polémica anotación con la mano de Ramiro Rocca, el Juticalpa FC derrotó en un <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/juticalpa-real-espana-en-vivo-apertura-2025-liga-nacional-honduras-HL28013271" target="_blank">festival de goles por 4-3</a></b> a Real España.Y en el cierre de los partidos sabatinos, el Motagua recibió en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa y los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/motagua-victoria-escala-clasificacion-liga-nacional-honduras-BL28017457" target="_blank">derrotó apretadamente 2-1</a></b>. El Ciclón Azul se acercó a las puertas del segundo lugar.Para este domingo, la jornada 17 continuó con el partido <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/en-vivo-genesis-choloma-juego-estadio-roberto-suazo-cordova-arranco-torneo-apertura-CI28020561" target="_blank">entre Génesis PN y CD Choloma</a></b> en La Paz. Y luego de ocho jornadas sin conocer la victoria, los Caninos celebraron el triunfo con marcador de 1-0.Platense y Olimpia bajaron el telón en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula. Los Leones aprovecharon el descuido del Tiburón y ganaron <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-vs-platense-en-vivo-goles-resultado-jornada-17-liga-nacional-honduras-OI28021960" target="_blank">por la mínima de 1-0.</a></b> Los melenudos mantienen la ventaja y llegaron a 37 unidades.<b>LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA</b>