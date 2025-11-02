Liga Nacional

Olimpia derrota con lo justo a Platense para seguir líder en Honduras: así se vivió el minuto a minuto del partido

Platense tuvo que pagar los platos rotos de Olimpia: un autogol de Oslan Velásquez sentenció el partido para los Albos.

FINALIZADO
Platense
Platense
0
Olimpia
Olimpia
1
    Olimpia no tiene rival en Honduras: es más líder que nunca en la Liga Nacional.
2025-11-02

Platense no pudo ante Olimpia y los Albos sacan los tres puntos en el Estadio Morazán de San Pedro Sula en duelo correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

ASÍ SE VIVIÓ EL MINUTO A MINUTO:

MIN 90+7 - ¡FINAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO! OLIMPIA DERROTA CON LO JUSTO A PLATENSE Y SIGUE MÁS LÍDER QUE NUNCA EN HONDURAS.

MIN 90+4 - ¡TARJETA AMARILLA! Edrick Menjívar fue amonestado por perder tiempo luego del remate de "Gi" Puerto.

MIN 90+3 - ¡SE SALVA OLIMPIA! Erick "Gio" Puerto, goleador en la Liga Nacional de Honduras, sacó un remate de larga distancia que sacó un tremendo susto en todos los aficionados merengues porque su remate se escapó a un costado del arco merengue.

MIN 90+1 - ¡CAMBIOS EN AMBOS EQUIPOS! OLIMPIA: SALE: Michaell Chirinos y ENTRA: Elison Rivas; PLATENSE: SALEN: Ofir Padilla, David Enríquez; ENTRAN: Marco Reyes y Julián Chavarria.

MIN 90 - ¡TARJETA AMARILLA! Kevin Guity, quien recién entró al juego, fue amonestado con cartulina amarilla tras una fuerte falta.

MIN 90 - ¡TIEMPO AGREGADO! 7 MINUTOS AÑADIÓ EL JUEZ LUEGO DE LO QUE SE PERDIÓ EN EL SEGUNDO TIEMPO.

MIN 89 -¡CAMBIO EN OLIMPIA! SALE: Clinton Bennett; ENTRA: Facundo Queiroz.

MIN 89 - ¡SE REANUNDA EL PARTIDO!

MIN 85 - ¡DETIENEN EL JUEGO! Luis Mejía da una pausa al juego en San Pedro Sula por el humo de las luces bengala que encendió la barra del conjunto melenudo que no deja de alentar al equipo de sus amores.

MIN 83 - ¡SHOW DE LUCES EN EL MORAZÁN! La barra Ultra Fiel pone el ambiente en el coloso sampedrano y pintan de azul, rojo y blanco las gradas de sol sur junto a juegos de pirotecnia de fondo.

MIN 82 - ¡LO QUE FALLÓ BENGUCHÉ! Jorge Álvarez remató a portería, pero Sandro Cárcamo atajó el balón y Jorge Benguché estuvo atento al rebote, quedó solo, pero remató de la peor forma y el balón se estrelló en el poste del arco platensista.

MIN 79 - ¡GOL ANULADO! Erick "Gio" Puerto recibió en el área melenuda, se acomodó y sacó un remate cruzado que dejó sin reacción a Edrick Menjívar, sin embargo, el 'killer' se encontraba en posición adelantada y el tanto fue invalidado.

MIN 78 - ¡CAMBIOS EN OLIMPIA! SALEN: Edwin Lobo, Yustin Arboleda y Marcos Montiel; ENTRAN: Jorge Benguché, Kevin Guity y Agustín Mulet.

MIN 77 - ¡CAMBIOS EN PLATENSE! SALEN: Samuel Pozantes y Manuel Salinas; ENTRAN: Yeiron Arzú y Eduardo Urbina.

MIN 72 - ¡PERDONA OLIMPIA! Jorge Álvarez nuevamente se junta con Michaell Chirinos en el ataque melenudo. El dorsal '33' de los Albos recortó y sacó un remate que se escapó a un costado del arco porteño.

MIN 60 - ¡AUTOGOOOOOOOOOOOOOOOL DE OSLAN VELÁSQUEZ! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE OLIMPIA! El lateral izquierdo del conjunto melenudo se metió al área sin pensarlo dos veces, le pegó al balón y Oslan Velásquez le desvió el balón a Sandro Cárcamo.

Carlos 'Mango' Sánchez fue acuerpado por todo el equipo melenudo tras mandar el centro que fue desviado por Oslan Velásquez para el 0-1. (FOTO: Mauricio Ayala)

MIN 59 - ¡CAMBIO DE LOS 'ESCUALOS'! SALE: Georgie Welcome (por conmoción) ENTRA: Carlos 'Chuy' Pérez.

MIN 58 - ¡SE SALVA PLATENSE! Jorge Álvarez asistió a Michaell Chirinos, el dorsal 33 mandó un centro peligroso, pero ni Arboleda ni Dereck Moncada pudieron empujar el esférico.

MIN 52 - ¡OTRO AMONESTADO! Michaell Chirinos le dejó el balón comprometido a Jorge Álvarez, quien cometió una falta, dejándole un recuerdito en la cara al rival y Luis Mejía lo amonesta.

MIN 49 - ¡TARJETA AMARILLA! Yustin Arboleda le pegó un codazo a Carlos López y el juez lo amonestó con cartulina amarilla.

6:18 PM - ¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO EN EL MORAZÁN!

​​​​​​6:17 PM ¡CAMBIO EN PLATENSE! SALE: Aldo Fajardo y ENTRA: Erick "Gio"Puerto.

---------------------------------------------------------------------------

MIN 45+2 - ¡FINAL DEL PRIMERA PARTE! Platense y Olimpia no se hacen daño y empatan sin goles en los primeros 45.

MIN 45 - ¡SE RESISTE EL GOL EN SPS! Pinto asistió a Jorge Álvarez, quien disparó como le venía el balón y no tuvo fina la puntería.

MIN 31 - ¡ESTE ES UN VAIVÉN! José Mario Pinto se atrevió a disparar de larga distancia y su disparo se escapó por poco a un costado de la portería de Sandro Cárcamo.

MIN 30 - ¡CERCAAAA! Aldo Fajardo envió un centro al área, Georgie Welcome cabeceó para asistir a Manuel Salinas, quien no pudo rematar con comodidad porque Edrick Menjívar llegó a estorbarlo.

MIN 29 - ¡NUEVO AVISO DEL OLIMPIA! La defensa del Platense le robó el balón a Dereck Moncada, pero el esférico le quedó a Yustin Arboleda, quien remató de primera, pero su remate no fue el mejor.

MIN 22- ¡EL GOL SE HACE ESPERAR! Yustin Arboleda mandó un centro rastreado muy peligroso, pero apareció Brandon Santos para evitar que Dereck Moncada empujara el balón.

MIN 19 - ¡UUUUFFFF! Carlos 'Mango' Sánchez asistió a Yustin Arboleda, el delantero merengue controló y se acomodó, pero su remate se escapó muy desviado del arco porteño.

MIN 17 - ¡TARJETA AMARILLA! Emmanuel Hernández fue amonestado luego de ser presionado y perder el balón; el defensor tuvo que cometerle falta a Aldo Fajardo y el juez le sacó la tarjeta.

MIN 12 - Aldo Fajardo ejecutó el tiro libre, pero su remate se escapa muy desviado de la portería defendida por Edrick Menjívar.

MIN 11 - ¡TIRO LIBRE! Los 'Escualos' tienen una buena oportunidad de cara a portería. Aldo Fajardo se escapaba, pero Emmanuel Hernández lo frenó con falta al borde del área.

MIN 6 - ¡SE SALVA PLATENSE! Yustin Arboleda conectó un cabezazo peligroso y Sandro Cárcamo apareció para rechazar el balón al tiro de esquina.

Sandro Cárcamo se estrelló con el poste y tuvo que ser vendado por el cuerpo médico de los 'Escualos'.

5:15 PM - ¡COMENZÓ EL PARTIDO! Olimpia mueve el balón en la primera parte ante Platense.

4:55 PM - ¡11 ESTELAR DEL PLATENSE!

28. Sandro Cárcamo, 25. Samuel Pozantes, 21. Brandon Santos, 19. Carlos López, 2. Oslan Velásquez, 15. Ofir Padilla, 3. Rubén Elías García, 23. Manuel Salinas, 7. David Enríquez, 13. Aldo Fajardo y 12. Georgie Welcome.

4:45 PM ¡ALINEACIÓN TITULAR DE OLIMPIA!

1. Edrick Menjívar, 44. Edwin Lobo, 40. Clinton Bennett, 2. Juan Hernández, 31. Carlos Sánchez, 33. Michael Chirinos, 14. Marcos Montiel, 23. Jorge Álvarez, 7. José Mario Pinto, 70. Dereck Moncada y 19. Yustin Arboleda.

4:40 PM - ¡EL MORAZÁN ESTÁ LISTO PARA ALBERGAR EL PARTIDAZO ENTRE PLATENSE VS OLIMPIA!

