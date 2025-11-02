Olimpia derrota con lo justo a Platense para seguir líder en Honduras: así se vivió el minuto a minuto del partido

<b>MIN 90+7 - ¡FINAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO! </b>OLIMPIA DERROTA CON LO JUSTO A PLATENSE Y SIGUE MÁS LÍDER QUE NUNCA EN HONDURAS.<br /><br /><b>MIN 90+4 - ¡TARJETA AMARILLA! </b>Edrick Menjívar fue amonestado por perder tiempo luego del remate de "Gi" Puerto.<br /><br /><b>MIN 90+3 - ¡SE SALVA OLIMPIA! </b>Erick "Gio" Puerto, goleador en la Liga Nacional de Honduras, sacó un remate de larga distancia que sacó un tremendo susto en todos los aficionados merengues porque su remate se escapó a un costado del arco merengue.<br /><br /><b>MIN 90+1 - ¡CAMBIOS EN AMBOS EQUIPOS! OLIMPIA: SALE: </b>Michaell Chirinos y <b>ENTRA: </b>Elison Rivas; <b>PLATENSE: SALEN: </b>Ofir Padilla, David Enríquez; <b>ENTRAN: </b>Marco Reyes y Julián Chavarria.<br /><br /><b>MIN 90 - ¡TARJETA AMARILLA! </b>Kevin Guity, quien recién entró al juego, fue amonestado con cartulina amarilla tras una fuerte falta.<br /><br /><b>MIN 90 - ¡TIEMPO AGREGADO! 7 </b>MINUTOS AÑADIÓ EL JUEZ LUEGO DE LO QUE SE PERDIÓ EN EL SEGUNDO TIEMPO.<br /><br /><b>MIN 89 -¡CAMBIO EN OLIMPIA! SALE: </b>Clinton Bennett; <b>ENTRA: </b>Facundo Queiroz.<br /><br /><b>MIN 89 - ¡SE REANUNDA EL PARTIDO!<br /><br />MIN 85 - ¡DETIENEN EL JUEGO! </b>Luis Mejía da una pausa al juego en San Pedro Sula por el humo de las luces bengala que encendió la barra del conjunto melenudo que no deja de alentar al equipo de sus amores.<br /><br /><b>MIN 83 - ¡SHOW DE LUCES EN EL MORAZÁN! </b>La barra Ultra Fiel pone el ambiente en el coloso sampedrano y pintan de azul, rojo y blanco las gradas de sol sur junto a juegos de pirotecnia de fondo.<br /><br /><b>MIN 82 - ¡LO QUE FALLÓ BENGUCHÉ! </b>Jorge Álvarez remató a portería, pero Sandro Cárcamo atajó el balón y Jorge Benguché estuvo atento al rebote, quedó solo, pero remató de la peor forma y el balón se estrelló en el poste del arco platensista.<br /><br /><b>MIN 79 - ¡GOL ANULADO! </b>Erick "Gio" Puerto recibió en el área melenuda, se acomodó y sacó un remate cruzado que dejó sin reacción a Edrick Menjívar, sin embargo, el 'killer' se encontraba en posición adelantada y el tanto fue invalidado.<br /><br /><b>MIN 78 - ¡CAMBIOS EN OLIMPIA! SALEN: </b>Edwin Lobo, Yustin Arboleda y Marcos Montiel; <b>ENTRAN: </b>Jorge Benguché, Kevin Guity y Agustín Mulet.<br /><br /><b>MIN 77 - ¡CAMBIOS EN PLATENSE! </b>SALEN: Samuel Pozantes y Manuel Salinas; <b>ENTRAN: </b>Yeiron Arzú y Eduardo Urbina.<br /><br /><b>MIN 72 - ¡PERDONA OLIMPIA! </b>Jorge Álvarez nuevamente se junta con Michaell Chirinos en el ataque melenudo. El dorsal '33' de los Albos recortó y sacó un remate que se escapó a un costado del arco porteño.<br /><br /><b>MIN 60 - ¡AUTOGOOOOOOOOOOOOOOOL DE OSLAN VELÁSQUEZ! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE OLIMPIA! </b>El lateral izquierdo del conjunto melenudo se metió al área sin pensarlo dos veces, le pegó al balón y Oslan Velásquez le desvió el balón a Sandro Cárcamo.