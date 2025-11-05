Erick Puerto se confiesa tras convocatoria con Honduras: su momento más duro, el equipo que lo rechazó y el origen de "Yío"

El atacante reconoció que el técnico <b>Raúl Cáceres</b> ha sido una figura clave en su crecimiento profesional y en su llegada a la Bicolor. "Él me ha estado aconsejando, está alegre, me dijo que me lo tomara con calma y que trabaje. Todos están muy felices, en mi aldea más porque todos me han apoyado", aseguró. Su entorno, tanto familiar como deportivo, celebra con orgullo este importante paso en su carrera.El camino de <b>Erick</b> hacia el éxito no ha sido sencillo. Antes de brillar con <b>Platense</b>, tuvo que superar varios rechazos en el <b>Choloma</b>, donde inició su trayectoria. "Mi primer DT fue <b>Amílcar Lanza</b>, estuve 15 años, gané varios títulos. En Choloma estuve ocho pretemporadas, después de pandemia decía que era última, en eso llamó el profesor <b>Eder Muñoz </b>y <b>Carlos Gotay,</b> me dijeron que si estaba preparado y me llevó a un torneo de reservas, comencé a marcar goles, me llevaron al equipo en segunda división", recordó.