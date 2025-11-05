Erick Puerto se confiesa tras convocatoria con Honduras: su momento más duro, el equipo que lo rechazó y el origen de "Yío"

Erick Puerto vive uno de los momentos más felices de su carrera. El joven delantero del Platense, considerado la gran revelación del torneo Apertura, ha recibido su primera convocatoria con la Selección Nacional de Honduras. Sus goles y destacadas actuaciones con el Tiburón han sido recompensados con un llamado que él mismo califica como un sueño cumplido. "Me siento feliz porque he venido trabajando, me he preparado para eso, falta mucho camino por recorrer y espero el día. Lo primero que hice fue agradecerle a Dios, luego hablé con mi familia y amigos cercanos", expresó el futbolista en una entrevista con Deportes TVC. Puerto, conocido como “Yío”, no ocultó su emoción al recordar el momento en que conoció la noticia.

El atacante reconoció que el técnico Raúl Cáceres ha sido una figura clave en su crecimiento profesional y en su llegada a la Bicolor. "Él me ha estado aconsejando, está alegre, me dijo que me lo tomara con calma y que trabaje. Todos están muy felices, en mi aldea más porque todos me han apoyado", aseguró. Su entorno, tanto familiar como deportivo, celebra con orgullo este importante paso en su carrera. El camino de Erick hacia el éxito no ha sido sencillo. Antes de brillar con Platense, tuvo que superar varios rechazos en el Choloma, donde inició su trayectoria. "Mi primer DT fue Amílcar Lanza, estuve 15 años, gané varios títulos. En Choloma estuve ocho pretemporadas, después de pandemia decía que era última, en eso llamó el profesor Eder Muñoz y Carlos Gotay, me dijeron que si estaba preparado y me llevó a un torneo de reservas, comencé a marcar goles, me llevaron al equipo en segunda división", recordó.