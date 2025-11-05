Liga Nacional

Malas noticias en Olimpia: Dos futbolistas titulares más se pierden lo que resta del torneo Apertura 2025

Olimpia deberá afrontar el torneo Apertura 2025 sin Jerry Bengtson y Jamir Maldonado, ambos lesionados en el encuentro de semifinal contra Alajuelense.

2025-11-05

La eliminación de Olimpia a manos de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, les costó más de lo previsto a los leones. Además de no lograr el pase a la final de la Copa Centroamericana, el conjunto albo enfrentará la ausencia de dos jugadores importantes para el resto de la temporada.

El departamento médico del club confirmó que Jerry Bengtson y Jamir Maldonado tendrán que abandonar el torneo Apertura por sus lesiones. El veterano delantero sufrió un fuerte golpe en la tráquea que requirió hospitalización y deberá guardar reposo absoluto por seis semanas antes de reintegrarse a la disciplina merengue.

En tanto, Jamir Maldonado, quien también se lesionó durante el mismo partido, sufrió una recaída de su antigua lesión en su rodilla derecha. La resonancia magnética practicada confirmó una ruptura de menisco, por lo que será operado mediante artroscopia este jueves y estará fuera de las canchas por aproximadamente dos meses.

BAJAS PARA EL PRÓXIMO PARTIDO

Cabe reseñar que el Olimpia jugará el próximo domingo en La Paz contra el Génesis FC, club que desea recuperar la senda del triunfo ante un equipo que estará muy diezmado.

Eduardo Espinel encarará este partido con nueve bajas, ya que los dos nuevos lesionados se suman a Edwin Rodríguez quien se recupera de su fractura en el pie derecho aparte se añaden a los seleccionados nacionales; Edrick Menjívar, Jorge Álvarez, José Mario Pinto, Dereck Moncada, Yustin Arboleda y Jorge Benguché.

