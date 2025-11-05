Malas noticias en Olimpia: Dos futbolistas titulares más se pierden lo que resta del torneo Apertura 2025

La eliminación de Olimpia a manos de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, les costó más de lo previsto a los leones. Además de no lograr el pase a la final de la Copa Centroamericana, el conjunto albo enfrentará la ausencia de dos jugadores importantes para el resto de la temporada.

El departamento médico del club confirmó que Jerry Bengtson y Jamir Maldonado tendrán que abandonar el torneo Apertura por sus lesiones. El veterano delantero sufrió un fuerte golpe en la tráquea que requirió hospitalización y deberá guardar reposo absoluto por seis semanas antes de reintegrarse a la disciplina merengue.