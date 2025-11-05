Malas noticias en Olimpia: Dos futbolistas titulares más se pierden lo que resta del torneo Apertura 2025

La <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/video-goles-alajuelense-olimpia-semifinales-copa-centroamericana-2025-FF27998580" target="_blank">eliminación de Olimpia a manos de la Liga Deportiva Alajuelense</a></b> de Costa Rica, les costó más de lo previsto a los leones. Además de no lograr el pase a la final de la Copa Centroamericana, el conjunto albo enfrentará la ausencia de dos jugadores importantes para el resto de la temporada.El departamento médico del club confirmó que <b>Jerry Bengtson </b>y <b>Jamir Maldonado</b> tendrán que abandonar el torneo Apertura por sus lesiones. El veterano delantero sufrió un fuerte golpe en la tráquea que requirió hospitalización y deberá guardar reposo absoluto por seis semanas antes de reintegrarse a la disciplina merengue.