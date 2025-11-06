¡Hay Liga Nacional de Honduras este fin de semana! Partidos, días y hora de la Jornada 19 del Apertura 2025

Por su parte, el <b>Platense </b>llega urgido de conseguir puntos para regresar a la zona de clasificación, donde estuvo durante la mayor parte del campeonato, pero en los últimos partidos se ha venido abajo. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-imparable-liga-nacional-derrota-platense-morazan-autogol-oslan-velasquez-sentencio-escualos-CI28023607" target="_blank">Los “Escualos” vienen de una derrota ante Olimpia</a> </b>y un triunfo de visita en esta jornada los podría meter nuevamente en puestos de clasificación.En el Juan Ramón Brevé de Juticalpa, <b>Olancho FC</b> intentará aprovechar su localía para también mantenerse en puestos de clasificación. Los “Potros” han mostrado irregularidad en las últimas jornadas, pero siguen estando en la parte alta de la tabla. En cuanto a <b>Lobos UPNFM</b>, viven un momento complicado, ya que no ganan desde hace varias fechas y podrían caer a la zona baja en el cierre del campeonato.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL</a></b>El cierre sabatino será entre <b>Victoria y Real España</b> en La Ceiba. La "Jaiba Brava" está en el último lugar del certamen y atraviesa problemas económicos que tienen a los jugadores con la moral por el suelo. En cuanto a Real España, sigue golpeado por la eliminación en Copa Centroamericana y la derrota ante <b>Juticalpa FC </b>el pasado fin de semana.La jornada del domingo abrirá con un duelo atractivo en Comayagua. El <b>Génesis PN </b>recibe al <b>Olimpia</b>, líder del torneo, que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/malas-noticia-olimpia-futbolistas-titulares-pierden-torneo-apertura-2025-NN28070872" target="_blank">llega diezmado con la baja de más de ocho futbolistas</a></b>. "Los Caninos" no la pasan bien y llegan prácticamente eliminados a estas instancias del Apertura 2025.