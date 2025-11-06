¡Hay Liga Nacional de Honduras este fin de semana! Partidos, días y hora de la Jornada 19 del Apertura 2025

Marathón y Platense serán los encargados de abrir el telón en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. Los “Verdolagas” llegan motivados tras una racha positiva de tres triunfos al hilo que los mantiene cómodamente en el segundo lugar de la tabla de posiciones y encaminados a la meta de salir campeones en el año de su centenario.

Este fin de semana regresa la acción en la Liga Nacional de Honduras con la jornada 19 del Torneo Apertura 2025, quedando pendiente la 18. Esta fecha llega con ingredientes especiales, ya que definirá a los primeros clasificados a la siguiente fase del certamen liguero. Además, los equipos no contarán con sus seleccionados, quienes desde ayer miércoles están concentrados con la Selección Nacional de Honduras de cara a los duelos eliminatorios frente a Nicaragua y Costa Rica.

Por su parte, el Platense llega urgido de conseguir puntos para regresar a la zona de clasificación, donde estuvo durante la mayor parte del campeonato, pero en los últimos partidos se ha venido abajo. Los “Escualos” vienen de una derrota ante Olimpia y un triunfo de visita en esta jornada los podría meter nuevamente en puestos de clasificación.

En el Juan Ramón Brevé de Juticalpa, Olancho FC intentará aprovechar su localía para también mantenerse en puestos de clasificación. Los “Potros” han mostrado irregularidad en las últimas jornadas, pero siguen estando en la parte alta de la tabla. En cuanto a Lobos UPNFM, viven un momento complicado, ya que no ganan desde hace varias fechas y podrían caer a la zona baja en el cierre del campeonato.

VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

El cierre sabatino será entre Victoria y Real España en La Ceiba. La "Jaiba Brava" está en el último lugar del certamen y atraviesa problemas económicos que tienen a los jugadores con la moral por el suelo. En cuanto a Real España, sigue golpeado por la eliminación en Copa Centroamericana y la derrota ante Juticalpa FC el pasado fin de semana.

La jornada del domingo abrirá con un duelo atractivo en Comayagua. El Génesis PN recibe al Olimpia, líder del torneo, que llega diezmado con la baja de más de ocho futbolistas. "Los Caninos" no la pasan bien y llegan prácticamente eliminados a estas instancias del Apertura 2025.