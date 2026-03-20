Motagua-Real España, el partido del torneo: Lucha por el liderato, serie entre ambos y las curiosidades de este juegazo

El domingo a las 5:15 de la tarde el fútbol hondureño se paraliza porque los dos mejores equipos del torneo miden sus fuerzas en el mítico estadio Nacional Chelato Uclés, esto por la Jornada 14 del Clausura 2026 de la <b>Liga Nacional de Hondura</b>s: <b>Motagua </b>recibe al <b>Real España.</b>Los azules acogen la visita de los catedráticos en un partido crucial para ambos en la lucha por el liderato del campeonato, que han venido peleando palmo a palmo desde la primera jornada del certamen liguero.El <b>Motagua </b>de <b>Javier López</b> exhibe y expone su largo invicto de 13 jornadas, el único sin perder del torneo, mientras la máquina de <b>Jeaustin Campos</b> tiene la obligación de tumbar a los azules para colgarse nuevamente del liderato y como solitario.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional/" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LIGA NACIONAL</a></b>