Motagua-Real España, el partido del torneo: Lucha por el liderato, serie entre ambos y las curiosidades de este juegazo

El domingo a las 5:15 de la tarde el fútbol hondureño se paraliza porque los dos mejores equipos del torneo miden sus fuerzas en el mítico estadio Nacional Chelato Uclés, esto por la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras: Motagua recibe al Real España. Los azules acogen la visita de los catedráticos en un partido crucial para ambos en la lucha por el liderato del campeonato, que han venido peleando palmo a palmo desde la primera jornada del certamen liguero. El Motagua de Javier López exhibe y expone su largo invicto de 13 jornadas, el único sin perder del torneo, mientras la máquina de Jeaustin Campos tiene la obligación de tumbar a los azules para colgarse nuevamente del liderato y como solitario. VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LIGA NACIONAL

Duelo de poder a poder

Para demenuzar este duelo hay que sacar varios tópicos y unos de ellos es que el Ciclón Azul es el equipo que menos goles encajados tiene; un total de siete goles en 11 partidos han recibido, una media muy buena. Por otro lado está la máquina, que saca pecho de ser el equipo más goleador del campeonato con 23 goles, de los cuales 10 de ellos han sido anotados por el goleador del actual concurso, Eddie Hernández. Por Motagua, que ha convertido 21, dos menos que los catedráticos, sobresale Rodrigo de Olivera con 7 dianas. Este duelo ha venido siendo parejo últimamente y de hecho Jeaustin Campos ya sabe lo que es derrotar a Motagua en Tegucigalpa y fue por goleada: 0-3 el 13 de diciembre del 2025 en las Triangulares Finales, por lo que esa herida es reciente y todavía no sana. Quieren venganza los de López. De los últimos 10 compromisos entre ambos, Motagua ganó 4, Real España triunfó en 3 y hubo 3 empates, teniendo como última referencia en el Nacional Chelato Uclés esa paliza de los sampedranos en la fase de liguilla del pasado Apertura 2025.

Ante su ex

También podemos destacar del duelo particular que tendrán varios jugadores que enfrentarán a su antiguo club. Por parte de Motagua, Carlos 'Zapatilla' Mejía tendrá otro duelo ante su examor, como también Alejandro Reyes y Giancarlo Sacaza, que aunque no debutó con los aurinegros, fue parte de sus reservas.

El elenco españolista tiene sus filas a varios exmotagüenses que incluso algunos debutaron en Liga Nacional con la elástica azul, como César Romero, Jack Jean Baptiste y Danilo Palacios, todos estrenados en primera por Diego Vazquez; también está Anthony García como 'ex', pero está lesionado.



Boletería para el Motagua-Real España