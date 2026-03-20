¿Refuerzo a la vista? Olimpia recibe a legionario de forma sorpresa y comenzó a entrenar

Actualmente el futbolista se encuentra como agente libre, una condición que le permitiría negociar y firmar con cualquier equipo en este momento. Su presencia en la práctica del León no pasó desapercibida y rápidamente encendió los rumores sobre un posible regreso al conjunto capitalino.

El entorno de Olimpia se sacudió este día con una visita inesperada. Uno de los legionarios que estuvo por la MLS, Europa y Asia en los últimos años se presentó en el entrenamiento del club albo, generando de inmediato ilusión y especulación entre aficionados y medios.

Su aparición refuerza las versiones de un posible acercamiento con la institución, en medio de un mercado donde su nombre ha estado ligado a varios destinos.

Se trata de Deybi Flores , quien llegó directamente al entrenamiento de Olimpia, un movimiento que no estaba en agenda y que sorprendió tanto a sus compañeros como al cuerpo técnico.

En las últimas semanas, el volante también había sido vinculado con un posible retorno a la MLS, lo que hacía pensar que su futuro estaría nuevamente en el extranjero. Sin embargo, su presencia en el Centro de Alto Rendimiento de Olimpia podría cambiar el panorama.

Además, el mediocampista ya está citado por la Selección de Honduras para el próximo amistoso ante Selección de Perú del 31 de marzo en España, lo que confirma que se mantiene en ritmo y bajo el radar del cuerpo técnico nacional.

La posible incorporación de Flores también representaría un salto de calidad inmediato para el mediocampo de Olimpia. Con experiencia internacional y recorrido en ligas competitivas, el volante aportaría equilibrio, recuperación y salida limpia, características que podrían fortalecer a un equipo que busca consolidarse en la pelea por el título del torneo Clausura.

Por otra parte, su cercanía con el entorno del club y el conocimiento de la institución juegan a favor de una eventual negociación debido que antes de irse a Europa, fue clave en la era Pedro Troglio.

Mientras tanto, la expectativa crece entre la afición merengue, que ve con buenos ojos el regreso de un futbolista que podría convertirse en pieza clave, no solo a nivel local, sino también como un referente de cara a los compromisos de la Selección Nacional en el corto plazo.