Tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras: CD Choloma ganó y pone la acumulada patas arriba

Con este resultado, <b>Motagua</b> desplaza al <b>Real España a</b>l segundo lugar, también tiene 25 unidades, mientras que el <b>Olimpia </b>se mantiene en la tercera posición tras no poder pasar del empate en su compromiso.La fecha 13 dejó resultados importantes que reconfiguran la clasificación. Real España logró una ajustada victoria 2-1 frente a Génesis PN, manteniéndose en la pelea por la cima.Por su parte, el <b>Marathón </b>protagonizó una de las goleadas de la jornada al imponerse con autoridad 4-0 sobre Juticalpa FC, resultado que lo mete de lleno en la disputa por los puestos de liguilla.En otro de los encuentros destacados, <b>Olimpia </b>no pudo romper el cero e igualó 0-0 ante <b>Olancho FC,</b> dejando escapar la oportunidad de acercarse al liderato.<br />El Clausura entra en una etapa decisiva, con varios equipos peleando tanto por el liderato como por evitar el descenso, lo que promete un cierre de campeonato lleno de emociones.