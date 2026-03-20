Tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras: CD Choloma ganó y pone la acumulada patas arriba

CD Choloma llegó a Choluteca conla convicción de acortar distancias contra el Victoria en la tabla acumulada y obraron un triunfo vital contra los lobos de la UPNFM y con ello llegó a 22 unidades en la tabla acumulada, quedando a dos de los 24 de los jaibos lecheros.

El gol del colombiano Leider Anaya huele a salvación porque además, en la tabla de posiciones del Clausura 2026 respira y sale del último lugar para colocarse como noveno lugar.

Ese fue el último partido de la Jornada 13, días atrás el Motagua volvió a lo más alto del torneo Clausura de la Liga Hondubet luego de imponerse por la mínima (1-0) al Platense.

Las “Águilas” sumaron tres puntos vitales en el estadio Excélsior de Puerto Cortés que les permiten alcanzar las 25 unidades y recuperar el liderato del campeonato, en una lucha cada vez más cerrada en la parte alta de la tabla.