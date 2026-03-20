Liga Hondubet

Tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras: CD Choloma ganó y pone la acumulada patas arriba

Así quedó la tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

  • Tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras: CD Choloma ganó y pone la acumulada patas arriba
2026-03-20

CD Choloma llegó a Choluteca conla convicción de acortar distancias contra el Victoria en la tabla acumulada y obraron un triunfo vital contra los lobos de la UPNFM y con ello llegó a 22 unidades en la tabla acumulada, quedando a dos de los 24 de los jaibos lecheros.

El gol del colombiano Leider Anaya huele a salvación porque además, en la tabla de posiciones del Clausura 2026 respira y sale del último lugar para colocarse como noveno lugar.

Ese fue el último partido de la Jornada 13, días atrás el Motagua volvió a lo más alto del torneo Clausura de la Liga Hondubet luego de imponerse por la mínima (1-0) al Platense.

Las “Águilas” sumaron tres puntos vitales en el estadio Excélsior de Puerto Cortés que les permiten alcanzar las 25 unidades y recuperar el liderato del campeonato, en una lucha cada vez más cerrada en la parte alta de la tabla.

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Con este resultado, Motagua desplaza al Real España al segundo lugar, también tiene 25 unidades, mientras que el Olimpia se mantiene en la tercera posición tras no poder pasar del empate en su compromiso.

La fecha 13 dejó resultados importantes que reconfiguran la clasificación. Real España logró una ajustada victoria 2-1 frente a Génesis PN, manteniéndose en la pelea por la cima.

Por su parte, el Marathón protagonizó una de las goleadas de la jornada al imponerse con autoridad 4-0 sobre Juticalpa FC, resultado que lo mete de lleno en la disputa por los puestos de liguilla.

En otro de los encuentros destacados, Olimpia no pudo romper el cero e igualó 0-0 ante Olancho FC, dejando escapar la oportunidad de acercarse al liderato.

El Clausura entra en una etapa decisiva, con varios equipos peleando tanto por el liderato como por evitar el descenso, lo que promete un cierre de campeonato lleno de emociones.

TABLA DE POSICIONES DE HONDURAS

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Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Tabla posiciones
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Lobos UPNFM
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CD Choloma
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