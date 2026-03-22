¡"Refuerzo" Verdolaga! Marathón lo recupera para la segunda vuelta tras un año lesionado

Luego de más de un año alejado de las canchas, el joven futbolista hondureño <b>Javier Arriaga </b>comienza a dejar atrás el difícil momento que atravesó por una prolongada lesión. En el Marathón celebran su recuperación, ya que el técnico <b>Pablo Lavallén </b>podrá volver a contar con él.El prometedor lateral izquierdo no disputa un partido oficial desde el 6 de marzo de 2025, fecha que marcó el inicio de un calvario lleno de incertidumbre. Durante este tiempo, <b>Arriaga</b> trabajó intensamente para superar los problemas físicos que frenaron su crecimiento.