Javier López revela por cuánto tiempo renovó con Motagua y respalda a Espinel: "El jugador llega castigado a los partidos"

El técnico también respaldó las declaraciones de Eduardo Espinel sobre la exigente seguidilla de partidos, señalando que el calendario castiga el rendimiento de los futbolistas, y dejó claro que su objetivo es consolidar un equipo competitivo que combine resultados deportivos con desarrollo integral dentro de la institución.

El entrenador de Motagua, Javier López , confirmó su continuidad con el club tras firmar por dos años más, apostando a un proyecto a mediano y largo plazo enfocado en el crecimiento colectivo, la proyección de jugadores y la conquista de títulos como el campeonato nacional y la Copa Centroamericana.

¿Qué significa para usted el hecho de haber renovado con Motagua por dos años más? Y ¿cuánto le complica a un técnico, porque llegaron tarde, de madrugada, a Tegucigalpa, cuánto tienen de descanso los jugadores porque ya están preparando el partido contra el Real España, uno de los partidos más importantes de este torneo? ¿Cómo lo prepara con tan corto tiempo?

Bueno, en relación a tu primera pregunta, estoy muy contento. En los momentos difíciles siempre hablábamos de que estábamos en un proyecto, de que estábamos en un proceso. Y así es. Y bueno, ahí se confirma, ¿no? Se confirma que íbamos en ese camino, en esa dirección. He visto la reacción de la dirigencia en los momentos delicados. Me ha gustado mucho. Siempre ha habido educación, siempre ha habido respeto máximo a la figura del entrenador.

Y ya con estos siete meses de conocimiento que uno tiene del club, de las personas, compartimos principios, compartimos valores. Y la verdad es que estoy muy contento de poder renovar aquí en Motagua. Le quiero dar las gracias también, por supuesto, a todo el plantel de jugadores por el esfuerzo que están haciendo, a mis compañeros de cuerpo técnico, al cariño que día a día uno va recibiendo de la afición. Porque han sido respaldos también importantes para poder cerrar este acuerdo y poder seguir con este proceso, seguir con este proyecto que tan ilusionado tiene a todos.

Y en relación a tu segunda pregunta, este es un grupo que pasa página rápidamente, que se enfoca siempre en el partido siguiente. Hoy en la mañana, a las 10, estábamos en el gimnasio trabajando con todo el grupo, y hoy aquí seguiremos complementando. ¿Cuánto complica? Bueno, lo ideal siempre es tener semanas libres y limpias. Y sabemos que en este torneo eso no es así, no solo para nosotros, sino para todos nuestros rivales. Con un grupo trataremos de recuperarnos lo antes posible, que son los que ayer han participado con más volumen de juego. Y con otro grupo trataremos de que lleguen lo mejor activados posibles para este partido tan importante como es ante Real España.

Ya ha estampado su firma por dos años más con Motagua. Primero, ¿por cuánto tiempo se mira usted dirigiendo a Motagua, si se mira muchos años? Y también consultarle sobre el partido contra Real España, disfruta en el liderato. ¿Qué jugadores de cuidado tiene el rival?

Me quedo dos años aquí más lo que queda de este torneo. Es el proceso que yo quería hacer en Centroamérica. Es un privilegio encontrar un club como Motagua y poderlo hacer en un club como el que estoy en este momento, siempre lo he dicho. Y lo mantengo. La mejor forma de mantenerlo es con esta acción. Más allá de que podía haber propuestas de otros lugares, estoy muy a gusto, estoy muy contento aquí. La verdad que feliz de poder continuar. Y esos tres años que yo quería pasar en Centroamérica, pues todos los pasan en Honduras. Y en este caso en el Motagua.

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En relación a Real España, la verdad que tienen un proyecto que ha ido creciendo año a año. Con el mismo cuerpo técnico, que es muy bueno, muy exitoso, el profe y todo su cuerpo técnico. Una plantilla uno a uno muy buena en todas las posiciones. Incluso este año creció y tienen recambios también, al igual que nosotros. Prácticamente dos o tres jugadores por posición que pueda actuar cualquiera de ellos. Y en relación a qué nombres, por decirte alguno, me gusta mucho Benavides.

Es un futbolista que tiene mucha jerarquía, mucha clase en la mitad de la cancha. Darixon Vuelto empezó muy bien el campeonato, un jugador explosivo, muy rápido, muy veloz. Por decirte alguno, porque realmente cada perfil que tienen en cada una de las posiciones son jugadores de élite, son jugadores top y que trabajan muy bien lo que son sus funciones individuales.

Profe, volviendo al tema de la renovación. Se me vienen dos nombres de técnicos que han pasado por Motagua y a los cuales se les ha dado confianza por tantos años. Creo que son pocos. Se me viene el nombre de Diego Vázquez y también de Ramón Maradiaga. Los técnicos que dejaron un legado de distinta manera en Motagua. ¿Qué legado quiere dejar Javier López en Motagua?

Me pones dos referentes que además tengo el gusto de conocer. Y es un privilegio estar ahí considerado con ellos. Y poder, inicialmente, hacer un proceso medio largo. ¿Y qué legado quiero dejar? El de la educación, el de los principios, el de los valores, que para mí es importante que el equipo los transmita al terreno del juego. Y fruto de todo esto, que logremos éxitos deportivos. Todos sabemos cuáles son: Campeonato Nacional. Y para mí, personalmente, es un reto profesional lograr la Copa Centroamericana. Entonces, para poderlo lograr necesitas un tiempo, un proceso, un proyecto. Y creo que Motagua me da todas las condiciones para poderlo intentar, sabiendo que podemos tener cuotas de éxito si, lógicamente, tenemos un trabajo continuado.

Por ahí, en paz descanse, el maestro José de la Paz Herrera, Chelato, nos decía conversando: ser entrenador es estar loco. Cada domingo no sabes si vas a ser despedido o vas a seguir. Firmar por dos años le genera esa tranquilidad de que aunque no sea campeón, sigue Javier en Motagua. Y cuéntanos un poco, ¿qué visión tienes? ¿Mandar jugadores al extranjero? ¿Formar más jugadores? ¿Por dónde va el tema de este proyecto? Porque estamos hablando de que son tres años en el club.

Los entrenadores nos están evaluando cada fin de semana. Esta es la realidad. Yo he visto la reacción de los propietarios del club cuando no iba la cosa bien. Me gustó mucho porque siempre hubo respeto, siempre hubo educación, siempre hubo acompañamiento. Siempre hubo esa visión a medio y largo plazo. Eso es lo que me da más tranquilidad, más que el contrato, porque al final hay cláusulas de salida también. Esta es una realidad como en cualquier contrato, tanto en un lado como en el otro. Y eso es lo que me da tranquilidad y eso es lo que yo buscaba aquí en un club de Centroamérica.

¿Por dónde va el proyecto? Pues lo comentaba Giancarlo hace un momento. El proyecto va por lograr que el equipo a nivel colectivo rinda muy bien y que ese rendimiento colectivo ayude a que cada uno de ellos a nivel individual pueda lograr también cuotas interesantes. Alguno será consolidarse aquí en el torneo nacional. Ojalá que podamos apoyar el crecimiento de alguno para que pueda ir al extranjero, porque en Motagua siempre ha sido un club que ha potencializado ese perfil de jugador. Y también que podamos incorporar más y mejores jugadores y mejores perfiles a la selección. Yo creo que esos tres objetivos forman parte del ADN de este club y si a nivel colectivo conseguimos cuotas importantes, pues va a ayudar a que esos objetivos se alcancen también por extensión.