Javier López revela por cuánto tiempo renovó con Motagua y respalda a Espinel: "El jugador llega castigado a los partidos"

El entrenador de <b>Motagua, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/motagua-no-pierde-tiempo-y-confirman-la-renovacion-de-javier-lopez-cuantos-anos-mas-estara-en-el-azul-KA29830921" target="_blank">Javier López</a>,</b> confirmó su continuidad con el club tras firmar por dos años más, apostando a un proyecto a mediano y largo plazo enfocado en el crecimiento colectivo, la proyección de jugadores y la conquista de títulos como el campeonato nacional y la <b>Copa Centroamericana.</b>El técnico también respaldó las declaraciones de<b> Eduardo Espinel</b> sobre la exigente seguidilla de partidos, señalando que el calendario castiga el rendimiento de los futbolistas, y dejó claro que su objetivo es consolidar un equipo competitivo que combine resultados deportivos con desarrollo integral dentro de la institución.