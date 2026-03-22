Olimpia se revitaliza recetándole media docena de goles al Juticalpa FC con doblete incluido de Michaell Chirinos

El Olimpia no tuvo piedad en su visita al Estadio Juan Ramón Brevé y vapuleó 1-6 al Juticalpa FC en la jornada 14 del Clausura 2016. Los albos rugieron con fuerza en Olancho, donde un doblete de Michaell Chirinos, más los goles de José Mario Pinto, Elison Rivas, Edwin Rodríguez y Josman Figueroa sellaron una goleada que deja al equipo local pensando en el no descenso. Solo las intervenciones milagrosas del portero Denovan Torres evitaron que la paliza fuera aún más escandalosa. El partido arrancó con un penal a favor del Olimpia en el minuto 9. David Mendoza cargó imprudentemente sobre Jorge Álvarez dentro del área, y el árbitro Armando Castro no titubeó en señalar al manchón. Un minuto después, en el 10', Michaell Chirinos cobró con frialdad el 1-0, dejando en shock al Juticalpa y poniendo el tono de dominación capitalina desde el pitazo inicial.



VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LIGA NACIONAL Los primeros minutos de los merengues fue fulminante. Apenas en el 12', Elison Rivas ejecutó un tiro libre rasante que sorprendió a Denovan Torres, quien quedó parado en su arco. El 2-0 caía como un mazazo en el Brevé Vargas, y los aficionados locales apenas digerían el vendaval albo cuando, un minuto más tarde, llegaba el drama.

El primer susto para los visitantes llegó en el 13', cuando un remate de Christian Altamirano impactó en la mano de Clinton Bennett. Armando Castro pitó penal para Juticalpa, y en el 15' Josué Villafranca lo cambió por gol con un disparo colocado a la izquierda que venció a Onán Rodríguez. El 2-1 momentáneo inyectó vida al local, pero duró poco: el León no se dejó amedrentar. El dominio olimpista se acentuó con el amplio dominio del equipo de Eduardo Espinel. Edwin Rodríguez soltó un zurdazo de media vuelta que dejó estático a Denovan Torres. El portero olanchano, ya figura del partido, respiró aliviado, pero su noche de heroísmo continuaba. En el 35', salvó un gol cantado: agarrado a quemarropa tras un rodillazo de Félix García, con las dos manos repeló el remate en la línea. El segundo tiempo fue una masacre. En el 54', José Mario Pinto aprovechó un rechace de la defensa tras un saque de banda larguísimo de Raúl García. Con remate de primera intención, clavó el 3-1 y desató la fiesta albo. Juticalpa, desorganizado, vio cómo la defensa se desmoronaba ante la velocidad y precisión de los capitalinos.

La paliza se consumó en el 60'. Michaell Chirinos firmó su doblete personal: sacó a bailar a la zaga local, dejó mal parado a Denovan Torres y definió raso de zurda para el 4-1. El Viejo León olía sangre, y los tres puntos eran un trámite. Torres, exhausto pero incansable, seguía siendo el único muro entre su equipo y la humillación total. El cierre llegó en el 76', con Edwin Rodríguez redondeando la manita. José Mario Pinto le regaló un pase exquisito desde el borde del área, y Rodríguez lo despachó con clase al ángulo. Olimpia se llevaba los tres puntos con autoridad, pero tranquilos que faltaba un golito más. Cobro de esquina del jovencito Anthony Ortiz y en el área, sin ser su especialidad, apareció Josman Figueroa para darle cifras definitivas al marcador y que así el elenco olimpista se llevara los tres puntos y con una paliza de escándalo de 1-6.

Con esta victoria, el Olimpia consolida su subida al podio en el Clausura 2016 ya que se ubica en el tercer peldaño con 22 puntos, solamente a cuatro de los líderes Motagua y Real España. Mientras Juticalpa FC debe reagruparse para salvar la categoría ya que está a nueve puntos del último lugar.

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