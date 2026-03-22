Olimpia se revitaliza recetándole media docena de goles al Juticalpa FC con doblete incluido de Michaell Chirinos

El primer susto para los visitantes llegó en el 13', cuando un remate de <b>Christian Altamirano</b> impactó en la mano de <b>Clinton Bennett</b>. Armando Castro pitó penal para <b>Juticalpa</b>, y en el 15'<b> Josué Villafranca</b> lo cambió por gol con un disparo colocado a la izquierda que venció a <b>Onán Rodríguez</b>. El 2-1 momentáneo inyectó vida al local, pero duró poco: el León no se dejó amedrentar.El dominio olimpista se acentuó con el amplio dominio del equipo de Eduardo Espinel. <b>Edwin Rodríguez </b>soltó un zurdazo de media vuelta que dejó estático a Denovan Torres. El portero olanchano, ya figura del partido, respiró aliviado, pero su noche de heroísmo continuaba. En el 35', salvó un gol cantado: agarrado a quemarropa tras un rodillazo de <b>Félix García</b>, con las dos manos repeló el remate en la línea.El segundo tiempo fue una masacre. En el 54', <b>José Mario Pinto</b> aprovechó un rechace de la defensa tras un saque de banda larguísimo de<b> Raúl García</b>. Con remate de primera intención, clavó el 3-1 y desató la fiesta albo. <b>Juticalpa</b>, desorganizado, vio cómo la defensa se desmoronaba ante la velocidad y precisión de los capitalinos.