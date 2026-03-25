José Molina lo autorizó: futbolista abandona la concentración de Honduras en España y anuncian quién será su reemplazo

El defensor Denil Maldonado abandona la concentración de la Selección de Honduras en España luego de recibir el permiso del cuerpo técnico comandado por José Molina, para viajar al país cinco estrellas y acompañar el nacimiento de su hijo. La Federación de Fútbol de Honduras respaldó la decisión del futbolista, publicando un comunicado donde destaca la importancia de la familia como un pilar fundamental en la vida de los jugadores, en un momento especial a nivel personal para el zaguero central.

En lo deportivo, la Bicolor no pierde tiempo y ya definió a su reemplazo: el pivote catracho, Leonardo Posadas, se integrará a la concentración en Segovia para sumarse a los trabajos de cara al amistoso ante Perú. El jugador que milita en el Hamburgo SV II de Alemania llega como parte de la planificación del cuerpo técnico, que continúa afinando detalles en esta nueva etapa bajo el mando de José Molina, quien será el encargado de guiar a la escuadra catracha al Mundial 2030​​​.

COMUNICADO OFICIAL DE LA FFH

"La Federación de Fútbol de Honduras informa, con profundo sentido humano y respeto, que el seleccionado nacional Denil Maldonado ha solicitado y recibido autorización del cuerpo técnico para abandonar la concentración de la Selección Nacional en España, con el propósito de acompañar en Honduras el nacimiento de su hijo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El cuerpo técnico, liderado por el seleccionador nacional José Molina, ha valorado esta situación como un momento trascendental en la vida personal del futbolista, respaldando su decisión y reiterando que la familia es un pilar fundamental en la formación integral de nuestros jugadores. La institución reconoce y celebra este acontecimiento especial, enviando sus mejores deseos para Denil y su familia en esta nueva etapa.

En el plano deportivo, y en consonancia con la planificación establecida para el compromiso internacional ante Perú, se ha determinado la convocatoria del defensor Leonardo García, de la filial de Hamburgo SV II quien se integrará a la concentración este jueves 26 de marzo en la ciudad de Segovia, sede del campamento de trabajo de la Bicolor.