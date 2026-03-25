José Molina lo autorizó: futbolista abandona la concentración de Honduras en España y anuncian quién será su reemplazo

El defensor <b>Denil Maldonado </b>abandona la concentración de la <b>Selección de Honduras </b>en España luego de recibir el permiso del cuerpo técnico comandado por José Molina, para viajar al país cinco estrellas y acompañar el nacimiento de su hijo.La <b>Federación de Fútbol de Honduras </b>respaldó la decisión del futbolista, publicando un comunicado donde destaca la importancia de la familia como un pilar fundamental en la vida de los jugadores, en un momento especial a nivel personal para el zaguero central.