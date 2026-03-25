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Giancarlo Sacaza revela interioridades del campamento de Honduras en España: "El grupo está unido"

El espigado defensor se refirió sobre la oportunidad de representar a la Selección Nacional.

  • Giancarlo Sacaza revela interioridades del campamento de Honduras en España: El grupo está unido
2026-03-25

Giancarlo Sacaza fue una de las novedades dentro de la convocatoria en la nueva era del entrenador José Francisco Molina con la bicolor nacional para afrontar el primer duelo amistoso del 2026 ante la selección de Perú ​​​​​​el sábado 31 de marzo en el estadio Ontime Butarque en Leganés, España.

Sobre las expectativas en este nuevo proceso, el defensor de Motagua, fue claro al tomar el reto de representar los colores de la Selección Nacional, "es una gran oportunidad para cada uno de los que estamos aquí presentes. La idea del profesor, estamos en eso compartiéndolas e impregnándonos de su idea, de su modelo de juego".

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Y agregó como fue el primer entreno, "La primera sesión ha sido más que todo para acoplarnos, para juntar el grupo y para compartirnos esas sensaciones de selección, compartir esa camaradería y mantener el grupo unido, pero más que todo ha sido esa presentación y adaptación al nuevo cuerpo técnico".

Tras quedar fuera del Mundial United 2026, el espigado defensor fue consultado por el grupo que encontró, "está muy unido, hay muchos jóvenes y también gente de experiencia, entonces es un buen grupo. Está mezclado de diferentes edades, los líderes que ya están y los que vienen subiendo también. Es un buen grupo la verdad y esperamos que todos los objetivos se puedan cumplir".

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Ante la responsabilidad de vestir los colores de la bicolor nacional, Sacaza respondió, "estamos representando no solo a nosotros mismos, sino que a un país entero, nuestro equipo y nuestra familia. Esa es la idea, mantener una familia, no solamente un equipo, ya que hay muchas cosas en juego. Como lo mencionaba, representamos a un país entero, entonces asumimos ese compromiso con responsabilidad, con disciplina y con todo lo necesario para hacerlo de la mejor manera".

Finalmente, el catracho habló sobre trabajar bajo la metodología europea, "ya hemos tenido ese entrenamiento europeo, como dicen, con el profesor en Motagua, pero sabemos que cada entrenador tiene sus ideas diferentes, sus métodos de entrenamiento y estamos en eso, aprendiendo y acoplándonos a su idea, tanto del equipo como de la selección, para poder complementarnos de la mejor manera".

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
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