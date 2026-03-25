Giancarlo Sacaza revela interioridades del campamento de Honduras en España: "El grupo está unido"

Y agregó como fue el primer entreno, "La primera sesión ha sido más que todo para acoplarnos, para juntar el grupo y para compartirnos esas sensaciones de selección, compartir esa camaradería y mantener el grupo unido, pero más que todo ha sido esa presentación y adaptación al nuevo cuerpo técnico".Tras quedar fuera del <b>Mundial</b> <b>United 2026</b>, el espigado defensor fue consultado por el grupo que encontró, "está muy unido, hay muchos jóvenes y también gente de experiencia, entonces es un buen grupo. Está mezclado de diferentes edades, los líderes que ya están y los que vienen subiendo también. Es un buen grupo la verdad y esperamos que todos los objetivos se puedan cumplir".