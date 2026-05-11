La Selección

La Sub-20 de Honduras tendrá una gira por España y se enfrentará a campeona del mundo

El director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras, Francis Hernández, confirmó que está buscando un mejor preparación.

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2026-05-11

La Selección Nacional Sub-20 se jugará este año el boleto al Mundial de la categoría que se disputará en 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán, al mismo tiempo el privilegio de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028, esos a los que no vamos desde Tokio 2021.

Pero, el camino será muy complicado porque nos tocó bailar con la más fea en el Preolímpico. En el grupo C nos acompañarán Canadá, Panamá y Jamaica y es por eso que el cuerpo técnico liderado por el profesor Orlando López y el director deportivo de la H, Francis Hernández están trabajando a tope para que los chicos lleguen en un punto alto de competencia.

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La gestión de Hernández está siendo muy importante gracias a los contactos que posee y en charla con Diario DIEZ nos reveló que como agenda de preparación para la Sub-20 sostendrán una gira desde el 28 de mayo al 7 de julio en España donde tendrán tres encuentros ante elencos patrio muy importantes.

El campamento de la Bicolor será exactamente el Alicante, una comunidad en Valencia, el primer duelo confirmado es nada más y nada menos que contra Inglaterra, una de las potencias en esa escala en fútbol.

El director deportivo de la FFH, Francis Hernández, en conversación con Erlin Varela y Carlos Castellanos, periodistas de Diario DIEZ. Fotos: Alex Pérez

El director deportivo de la FFH, Francis Hernández, en conversación con Erlin Varela y Carlos Castellanos, periodistas de Diario DIEZ. Fotos: Alex Pérez

Las otras dos selecciones se confirmarán en los próximos días; sin embargo, se espera que sean de muy buen nivel para que los nuestros vayan conociendo ese tipo de ruedo que los exigirá al máximo.

Otra de las ambiciones de la FFH con este viaje es que varias comitivas de cazatalentos se engancharán con estos juegos para buscar jóvenes con un futuro interesantes. Esa es una meta de Francis y del nuevo equipo de trabajo de la H: exportar la mayor cantidad de hondureños al exterior.

Honduras en esa convocatoria contará con futbolistas de doble nacionalidad que terminaron decidiéndose por la camisa cinco estrellas y que su participación será muy positiva.

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Erlin Varela
Erlin Varela

Periodista de deportes con más de una década de recorrido: desde 2011 en Diario El Heraldo y a partir de 2022 en las diferentes plataformas de grupo OPSA. Experiencia en distintas coberturas relacionadas principalmente a la Liga Nacional y a la Selección de Honduras.
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