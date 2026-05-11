La Sub-20 de Honduras tendrá una gira por España y se enfrentará a campeona del mundo

La Selección Nacional Sub-20 se jugará este año el boleto al Mundial de la categoría que se disputará en 2027 en <b>Azerbaiyán y Uzbekistán,</b> al mismo tiempo el privilegio de clasificar a los <b>Juegos Olímpicos</b> de <b>Los Ángeles de 2028</b>, esos a los que no vamos desde <b>Tokio 2021</b>. Pero, el camino será muy complicado porque nos tocó bailar con la más fea en el Preolímpico. En el grupo C nos acompañarán <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/dificil-grupo-honduras-rivales-mundial-sub-20-juegos-olimpicos-AG30503672" target="_blank"><b>Canadá,</b> </a><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/dificil-grupo-honduras-rivales-mundial-sub-20-juegos-olimpicos-AG30503672" target="_blank">Panamá y Jamaica </a></b>y es por eso que el cuerpo técnico liderado por el profesor Orlando López y el director deportivo de la H, <b>Francis Hernández</b> están trabajando a tope para que los chicos lleguen en un punto alto de competencia.