La Sub-20 de Honduras tendrá una gira por España y se enfrentará a campeona del mundo

La Selección Nacional Sub-20 se jugará este año el boleto al Mundial de la categoría que se disputará en 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán, al mismo tiempo el privilegio de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028, esos a los que no vamos desde Tokio 2021. Pero, el camino será muy complicado porque nos tocó bailar con la más fea en el Preolímpico. En el grupo C nos acompañarán Canadá, Panamá y Jamaica y es por eso que el cuerpo técnico liderado por el profesor Orlando López y el director deportivo de la H, Francis Hernández están trabajando a tope para que los chicos lleguen en un punto alto de competencia.

La gestión de Hernández está siendo muy importante gracias a los contactos que posee y en charla con Diario DIEZ nos reveló que como agenda de preparación para la Sub-20 sostendrán una gira desde el 28 de mayo al 7 de julio en España donde tendrán tres encuentros ante elencos patrio muy importantes. El campamento de la Bicolor será exactamente el Alicante, una comunidad en Valencia, el primer duelo confirmado es nada más y nada menos que contra Inglaterra, una de las potencias en esa escala en fútbol.