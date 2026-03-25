Julián Martínez cambia de página luego de la eliminación y señala lo diferente con José Molina: "En la intensidad..."

<b>Ayer el profe decía que había que olvidarse del pasado y quedarse enfocado únicamente en lo que están viviendo en la actualidad. ¿Se puede olvidar un trago amargo de ese tipo en tan poco tiempo?<br /><br /></b>Yo soy una persona joven, soy una persona que da vuelta a la página. Creo que ya estamos en un nuevo comienzo, con nuevas ideas, nuevas ganas y esperemos hacer bien las cosas como te lo comentaba. Este es un nuevo proyecto y hay que tomarlo con la mayor responsabilidad y la seriedad.<b>A pesar de tu juventud, como decía el colega, con muchos partidos ya también a nivel internacional, es prácticamente tu eliminatoria lo que viene ahora. ¿Cómo lo asumís esto?</b><br /><br />Con mucha responsabilidad. La verdad tengo muchas ganas, estoy muy feliz de estar acá por este llamado. Creo que desde el año pasado no pude estar con la selección y me siento muy feliz. Espero que arranquemos este proceso con el pie derecho y seguir dando lo mejor de cada uno.<b>¿Cuál fue el último mensaje de Rueda en el grupo de WhatsApp, antes de irse en la eliminatoria pasada? ¿Mandó un mensaje después de lo que sucedió en San José?</b><br /><br />No, yo con el profe casi no teníamos tantas conversaciones. Creo que la última llamada que tuve con el profe fue antes de la última eliminatoria para ver si yo estaba bien y la verdad que él me dijo que me faltaban bastantes eliminatorias, que no me desesperara, que siguiera metiéndole y que ya iba a haber otra oportunidad de poder estar ayudando a la selección.