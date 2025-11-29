Manchester City le mete presión al Arsenal: Así marcha la tabla de posiciones de la Premier League

La Premier League entra en un punto de alta tensión en la parte alta de la tabla, donde el Arsenal continúa como líder con 29 puntos en 12 partidos. Los Gunners mantienen un paso firme con nueve victorias y apenas una derrota, pero este domingo afrontarán un duelo crucial ante el Chelsea, que podría redefinir la cima del campeonato. Con un partido menos, la presión recae sobre los dirigidos por Mikel Arteta, que no pueden permitirse tropiezos. Muy cerca aparece el Manchester City, que con 25 puntos en 13 jornadas está al acecho del líder y listo para aprovechar cualquier tropiezo del Arsenal. Los dirigidos por Pep Guardiola han mostrado su acostumbrada regularidad y llegan en buen momento para apretar aún más la lucha por el primer lugar, especialmente si los londinenses dejan escapar puntos en su visita ante los Blues.

El Chelsea, por su parte, se mantiene en la tercera posición con 23 puntos, y aunque está algo distanciado, será juez directo en esta disputa. Su enfrentamiento ante el Arsenal no solo representa una oportunidad para recortar distancia, sino también para condicionar el panorama de la Premier, convirtiendo este choque dominical en el más atractivo de la jornada. Otro protagonista silencioso pero constante es el Aston Villa, que suma 21 puntos y se mantiene en el quinto lugar con un partido pendiente que podría impulsarlo hacia los puestos de privilegio. Los villanos también podrían acercarse a la cima, pero deberán superar este domingo al Wolves, un rival que suele complicar en duelos directos y que podría frenar las aspiraciones de los dirigidos por Unai Emery.