Manchester City le mete presión al Arsenal: Así marcha la tabla de posiciones de la Premier League

El <b>Chelsea</b>, por su parte, se mantiene en la tercera posición con <b>23 puntos</b>, y aunque está algo distanciado, será juez directo en esta disputa. Su enfrentamiento ante el Arsenal no solo representa una oportunidad para recortar distancia, sino también para condicionar el panorama de la Premier, convirtiendo este choque dominical en el más atractivo de la jornada.Otro protagonista silencioso pero constante es el <b>Aston Villa</b>, que suma <b>21 puntos</b> y se mantiene en el quinto lugar con un partido pendiente que podría impulsarlo hacia los puestos de privilegio. Los villanos también podrían acercarse a la cima, pero deberán superar este domingo al <b>Wolves</b>, un rival que suele complicar en duelos directos y que podría frenar las aspiraciones de los dirigidos por Unai Emery.<b>LEA TAMBIÉN: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/inglaterra" target="_blank">ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE</a></b>