Laporta manda a callar a Florentino con esta frase que nadie esperaba: "Barcelona estaría líder; pero los árbitros..."

Laporta cree que Tebas hace "todo lo que puede para hacer lo mejor para LaLiga y que sea más competitiva", por lo que le genera sospechas que el Real Madrid lo quiere fuera de LaLiga. "¿Para poner a quién?", se pregunta.Finalmente, tras la contundente derrota ante el Chelsea (3-0), Laporta ha admitido que le ha gustado "la reacción del equipo y de Hansi Flick"."El técnico es optimista, el equipo es una piña y creo que será un punto de inflexión. Nos ha pasado muchas veces que un mal resultado nos ha catapultado hacia una buena temporada y una temporada de éxitos, y estoy convencido de que así será", ha insistido.En cuanto a la expulsión de Ronald Araujo, Laporta ha defendido al uruguayo: "Es nuestro capitán, lo que tiene que hacer es superar este momento. Lo ha pasado mal y tiene que pasar página. Ganamos y perdemos todos, somos un equipo