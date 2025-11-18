¡Keylor Navas se lució! Andy Nájar lo fulminó y el portero evitó el primero de Honduras

La Bicolor ha tenido oportunidades importantes para abrir el marcador, destacando la de Andy Nájar al minuto 46. El jugador hondureño realizó un potente remate dentro del área que fue detenido de manera magistral por Keylor Navas , manteniendo la portería costarricense en cero. Este disparo representa la segunda ocasión clara de gol para Honduras en el encuentro.

Costa Rica y Honduras se enfrentan en el estadio Nacional de San José en la y última jornada del grupo C de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf, en un partido que definirá el pase directo al Mundial 2026. Hasta el momento, el primer tiempo concluye con un empate 0-0, resultado que no beneficia a ninguna de las dos selecciones.

Por su parte, Costa Rica ha buscado generar peligro en el área rival, aunque no ha logrado concretar sus llegadas. La tica depende de un triunfo en casa para mantener vivas sus esperanzas de clasificación directa al Mundial 2026, haciendo de este duelo una batalla de estrategias y nervios.

Honduras ha mostrado mayor dominio en los primeros 45 minutos, con un juego ordenado y ofensivo que ha puesto a prueba a la defensa costarricense.

La Bicolor mantiene la fe de conseguir un resultado favorable que le permita soñar con el pase directo, mientras que el partido de Haití contra Nicaragua podría influir en sus opciones finales.

En el duelo paralelo, Haití gana 2-0 a Nicaragua, lo que complica aún más el panorama para las selecciones involucradas en la lucha por los boletos al Mundial . El resultado de este enfrentamiento podría ser decisivo para definir quién acompañará a los equipos ya clasificados de la Concacaf.