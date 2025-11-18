La Selección

¡Casi gol! Luis Palma hizo la personal y estrelló el balón en el poste en el Costa Rica vs Honduras

Un clásico de infarto protagonizan los ticos y catrachos en el estadio Nacional de San José.

2025-11-18

Costa Rica y Honduras se están disputando el boleto al Mundial 2026 en el clásico de la sexta y última jornada del grupo C por la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf.

Hasta los momentos ambas selecciones desarrollan el primer tiempo en el estadio Nacional de la ciudad de San José con un empate sin goles, que a ninguno le ayuda.

"Locos por la H": transmisión EN VIVO del Costa Rica vs Honduras rumbo al Mundial 2026

La Bicolor tuvo su primera ocasión firme de gol al minuto 23 cuando Luis Palma estuvo cerca de inaugurar el marcador luego de un ataque por la banda izquierda.

En una buena combinación, se quistó la marca y de perfil zurdo remató cruzado frente al arquero experimentado Keylor Navas, finalmente el balón se estrelló en el poste.

Casi gol para la Selección de Honduras en el encuentro decisivo donde el triunfo le dará grandes opciones de clasificar directo al Mundial 2026 aunque esté pendiente del duelo Haití vs Nicaragua.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
