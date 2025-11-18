Costa Rica vs Honduras EN VIVO: ¡La Bicolor quiere hacer historia en San José y conquistar el boleto al Mundial 2026!

¡BIENVENIDO AL MINUTO A MINUTO DEL HONDURAS VS COSTA RICA!

La selección de Costa Rica, que se encuentra al borde de la eliminación, se aferra a la matemática para mantener viva su esperanza de clasificarse al Mundial de 2026, este martes en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf, cuando reciba a una Honduras que con el triunfo puede sellar su boleto mundialista.

Para clasificarse, Costa Rica (6 puntos), que dirige el mexicano Miguel Herrera, deberá derrotar a Honduras (8 pts) y esperar que la ya eliminada Nicaragua (4) le dé una mano y al menos empate en su visita a Haití (8), la otra selección que tiene el cupo en sus manos.

Honduras, del entrenador colombiano Reinaldo Rueda, necesita vencer a Costa Rica y que Haití no gane. Si Honduras y Haití triunfan, todo se definirá por la diferencia de goles. El partido de este martes, que se jugará en el Estadio Nacional de San José a las 7:00 P.M, hora local, lo disputará una Costa Rica que viene de recibir el mazazo de la derrota 1-0 en su visita a Haití del pasado jueves, mientras que Honduras dejó ir una oportunidad de oro y perdió en campo de Nicaragua por 2-0.