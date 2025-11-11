Club León toma contundente decisión con James Rodríguez tras quedar en ridículo en la Liga MX: lo buscan en la MLS

<b>James </b>llegó al <b>León </b>a inicios de este año, ilusionado con jugar el <b>Mundial de Clubes</b>, pero el equipo fue excluido de la competición, lo cual bajó la motivación del centrocampista con 10 juegos como titular del torneo Apertura 2025, en el cual anotó tres goles.En 30 partidos de liga, el colombiano anotó cinco anotaciones y pesó poco, sobre todo en el presente torneo Apertura, en el que el León fue eliminado y no solo eso, quedaron en penúltimo lugar de la tabla, situación vergonzosa para la institución.A los 34 años, el exjugador del <b>Real Madrid</b>, el <b>Bayern Munich </b>y el <b>Everton</b>, entre otros conjunos, apuesta a jugar el Mundial del 2026 con su país, lo cual le exigirá estar activo; de momento quedará como agente libre, lo cual le permitirá firmar con cualquier conjunto.