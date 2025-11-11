Futbol Mexicano

Club León toma contundente decisión con James Rodríguez tras quedar en ridículo en la Liga MX: lo buscan en la MLS

El mediocampista colombiano no seguirá formando parte del Club León y ya tiene ofertas en la MLS, según reportes.

    James Rodríguez se va del Club León tras una mala temporada en la Liga MX.
El mundialista colombiano James Rodríguez no continuará en el León del fútbol mexicano, según confirmó este martes a la prensa Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, al que pertenece el equipo del futbolista suramericano.

"Terminó su contrato. Le agradecemos que haya estado. Es un jugador histórico; para Colombia es como si fuera Messi en Argentina o Cristiano Ronaldo en Portugal. Estamos contentos porque fue feliz en México y queda desearle lo mejor", dijo Martínez.

James llegó al León a inicios de este año, ilusionado con jugar el Mundial de Clubes, pero el equipo fue excluido de la competición, lo cual bajó la motivación del centrocampista con 10 juegos como titular del torneo Apertura 2025, en el cual anotó tres goles.

En 30 partidos de liga, el colombiano anotó cinco anotaciones y pesó poco, sobre todo en el presente torneo Apertura, en el que el León fue eliminado y no solo eso, quedaron en penúltimo lugar de la tabla, situación vergonzosa para la institución.

A los 34 años, el exjugador del Real Madrid, el Bayern Munich y el Everton, entre otros conjunos, apuesta a jugar el Mundial del 2026 con su país, lo cual le exigirá estar activo; de momento quedará como agente libre, lo cual le permitirá firmar con cualquier conjunto.

James fue uno de los grandes fichajes del fútbol mexicano este año, en el que varias figuras de talla mundial firmaron con clubes del país, entre ellos el español Sergio Ramos, líder de la zaga de los Rayados de Monterrey, y el campeón mundial argentino Ángel Correa, del Tigres UANL.

Ramos y Correa serán fundamentales para sus equipos en los cuartos de finales del torneo Apertura en la cual los Rayados enfrentarán al América y Tigres a un rival aún no determinado.

LOS POSIBLES DESTINOS DE JAMES RODRÍGUEZ

Ante la salida de James Rodríguez, el Inter Miami y Orlando City pelean su fichaje, siendo este último club el que puede ser el que se llevaría al colombiano ya que en 'Las Garzas' ya hay un jugador fijo en su posición como lo es nada más ni nada menos que Lionel Messi.

De igual manera, Orlando City tiene buena presencia colombiana incluyendo el técnico Óscar Pareja por lo que podría ser un destino ideal para el volante colombiano para el 2026 en adelante.

