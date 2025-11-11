19, 000 mil boletos, shows musicales y la presencia de leyendas: Marathón prepara una fiesta para recibir al Pachuca en el juego de su centenario

Un total de 19,000 tickets serán puestos a la venta a partir del miércoles, quieren que el Morazán retumbe en conmemoración de los <b>100 años</b> del <b>Marathón</b>. Los precios son accesibles: sol 200 lempiras, silla-preferencia 500 y palco 1,000.Una de las novedades que se presentarán en el partido es que el ídolo verdolaga, <b>Mario René Berrios</b>, jugará algunos minutos como reconocimiento de su histórico papel en el equipo. Aún no se sabe el tiempo que estará en la cancha, pero sí que será parte del 11 titular.Lastimosamente para Marathón no podrán tener a <b>Alexy Vega</b> y <b>César Samudio</b> porque están las selecciones de <b>Honduras</b> y <b>Panamá</b> respectivamente; sin embargo, este partido servirá para que muchos de los jóvenes del club se codeen ante jugadores la talla del portugués <b>William Carvalho</b>, el colombiano<b> Luis Quiñónes</b> el brasileño ex <b>Chelsea</b>, <b>Kenedy</b> y el marroquí <b>Oussama Idrissi</b>.Es importante mencionar que se está organizando una rueda de prensa y firma de autógrafos el viernes en la mañana con futbolistas de ambas instituciones. El lugar donde se desarrollará está por confirmar.<b>-Más de la celebración-</b>Ya para el sábado 15 de noviembre se realizará una cena especial donde se reconocerá a muchas personas que a lo largo de los años han hecho de Marathón un club grande; directivos, ex jugadores y miembros administrativos. El 24 de noviembre, a falta de un día para la ansiada fecha de aniversario, se hará una misa de acción de gracias a las 6:00 pm en la <b>Parroquia San Vicente de Paúl</b> y al finalizar habrá una velada con grupos musicales, juegos pirotécnicos, comida y sorpresas en la cancha del <b>Paz Barahona</b>, barrio donde se fundó el Marathón en 1925, ahí todos los marathones esperarán que se haga 25 de noviembre para gritar a los cuatro vientos. “somos centenarios”.