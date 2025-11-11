Liga Nacional

19, 000 mil boletos, shows musicales y la presencia de leyendas: Marathón prepara una fiesta para recibir al Pachuca en el juego de su centenario

Los verdolagas están cada vez más cerca de festejar su centenario y tienen un show preparado para el juego especial.

  • 19, 000 mil boletos, shows musicales y la presencia de leyendas: Marathón prepara una fiesta para recibir al Pachuca en el juego de su centenario
2025-11-11

El Club Deportivo Marathón está de fiesta y es que el motivo no es poco cosa, el equipo más antiguo del fútbol hondureño está por cumplir sus 100 años y la junta directiva se está preparando para que los próximos 15 días se queden grabado en la memoria de los aficionados verdolagas.

Esta semana tendrá dos eventos muy importantes para todo lo que encierra a los intereses Monstruo Verde, primero, el juego del Centenario ante el Pachuca de la Liga MX que se desarrollará el viernes 14 de noviembre en el estadio Francisco Morazán a las 7:00 pm.

El siete veces campeón de la liga mexicana, seis de la Liga de Campeones de Concacaf y una Copa Sudamericana arribará en vuelo chárter el jueves a las 7:00 de la noche a San Pedro Sula y llegarán con todo su arsenal a excepción del delantero Enner Valencia, quien fue convocado por la selección de Ecuador.

Olimpia tiembla en la cima y Motagua se consolida en el repechaje: así queda la tabla de posiciones previo al parón FIFA

Los portones del recinto deportivo se abrirán a las 5:00 pm para que los seguidores esmeraldas puedan llegar con tiempo y disfrutar de la fiesta que están preparando los organizadores. El ambiente será netamente festivo porque habrá muchas sorpresas por parte de los patrocinadores.

Como complemento de la celebración tendrán shows musicales con artistas nacionales, juegos pirotécnicos y la presencia de míticas leyendas hondureñas y otras internacionales que han llenado de gloria al club, algunos de estos estarán llegando al país desde pasado mañana.

Marathón ya lo sabe: Pachuca anuncia noticia inesperada a pocos días del viaje programado a Honduras

Un total de 19,000 tickets serán puestos a la venta a partir del miércoles, quieren que el Morazán retumbe en conmemoración de los 100 años del Marathón. Los precios son accesibles: sol 200 lempiras, silla-preferencia 500 y palco 1,000.

Una de las novedades que se presentarán en el partido es que el ídolo verdolaga, Mario René Berrios, jugará algunos minutos como reconocimiento de su histórico papel en el equipo. Aún no se sabe el tiempo que estará en la cancha, pero sí que será parte del 11 titular.

Lastimosamente para Marathón no podrán tener a Alexy Vega y César Samudio porque están las selecciones de Honduras y Panamá respectivamente; sin embargo, este partido servirá para que muchos de los jóvenes del club se codeen ante jugadores la talla del portugués William Carvalho, el colombiano Luis Quiñónes el brasileño ex Chelsea, Kenedy y el marroquí Oussama Idrissi.

Es importante mencionar que se está organizando una rueda de prensa y firma de autógrafos el viernes en la mañana con futbolistas de ambas instituciones. El lugar donde se desarrollará está por confirmar.

-Más de la celebración-

Ya para el sábado 15 de noviembre se realizará una cena especial donde se reconocerá a muchas personas que a lo largo de los años han hecho de Marathón un club grande; directivos, ex jugadores y miembros administrativos.

El 24 de noviembre, a falta de un día para la ansiada fecha de aniversario, se hará una misa de acción de gracias a las 6:00 pm en la Parroquia San Vicente de Paúl y al finalizar habrá una velada con grupos musicales, juegos pirotécnicos, comida y sorpresas en la cancha del Paz Barahona, barrio donde se fundó el Marathón en 1925, ahí todos los marathones esperarán que se haga 25 de noviembre para gritar a los cuatro vientos. “somos centenarios”.

Unirme al canal de noticias
Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.
Liga Nacional
|
Orinson Amaya
|
Mario Berríos
|
Marathón
|
Pachuca
|