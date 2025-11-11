19, 000 mil boletos, shows musicales y la presencia de leyendas: Marathón prepara una fiesta para recibir al Pachuca en el juego de su centenario

El Club Deportivo Marathón está de fiesta y es que el motivo no es poco cosa, el equipo más antiguo del fútbol hondureño está por cumplir sus 100 años y la junta directiva se está preparando para que los próximos 15 días se queden grabado en la memoria de los aficionados verdolagas. Esta semana tendrá dos eventos muy importantes para todo lo que encierra a los intereses Monstruo Verde, primero, el juego del Centenario ante el Pachuca de la Liga MX que se desarrollará el viernes 14 de noviembre en el estadio Francisco Morazán a las 7:00 pm. El siete veces campeón de la liga mexicana, seis de la Liga de Campeones de Concacaf y una Copa Sudamericana arribará en vuelo chárter el jueves a las 7:00 de la noche a San Pedro Sula y llegarán con todo su arsenal a excepción del delantero Enner Valencia, quien fue convocado por la selección de Ecuador.

Los portones del recinto deportivo se abrirán a las 5:00 pm para que los seguidores esmeraldas puedan llegar con tiempo y disfrutar de la fiesta que están preparando los organizadores. El ambiente será netamente festivo porque habrá muchas sorpresas por parte de los patrocinadores. Como complemento de la celebración tendrán shows musicales con artistas nacionales, juegos pirotécnicos y la presencia de míticas leyendas hondureñas y otras internacionales que han llenado de gloria al club, algunos de estos estarán llegando al país desde pasado mañana.